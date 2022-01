Αθλητικά

Κορονοϊός: ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μπήκε σε καραντίνα

Τα “ελάφια” βάζουν για δεύτερη φορά τον παίκτη στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του NBA. Ποιοι παίκτες βγήκαν από αυτό.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έβαλαν τον Θανάση Αντετοκούνμπο ξανά στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του NBA.

Λίγους μήνες μετά από τους NBA Finals, στο τέλος των οποίων βρισκόταν σε καραντίνα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε νοσήσει τον Ιούλιο στο Φοίνιξ, μπήκε ξανά σε καραντίνα.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχει φέτος 3.4 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά 12.6 λεπτά συμμετοχής σε 25 αγώνες της κανονικής περιόδου.

Εν τω μεταξύ, ο Λούκα Ντόντσιτς είναι έτοιμος να αγωνιστεί ξανά με τους Μάβερικς, αφού όπως έκανε γνωστό η ομάδα του Ντάλας, τόσο ο Σλοβένος όσο και οι Τιμ Χάρνταγουεϊ και Μαξ Κλέμπερ, βγήκαν από το πρωτόκολλο υγείας και ασφαλείας του NBA.

Ο Ντόντσιτς έχει να αγωνιστεί από τις 10 Δεκεμβρίου και τον αγώνα με τους Πέισερς, αφού αρχικά είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, πριν μπει στην συνέχεια στο πρωτόκολλο κορονοϊού. Συνολικά έχασε 10 παιχνίδια, ενώ από έξι έχασαν οι Χάρνταγουεϊ και Κλέμπερ.

