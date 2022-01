Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test δωρεάν από την Περιφέρεια Αττικής

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται την Δευτέρα και την Τρίτη τα κλιμάκια του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του ΙΣΑ. Τι δηλώνει ο Γιώργος Πατούλης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

«Με αφορμή την νέα έξαρση της πανδημίας και στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στην πρόληψη, μετά από σχετική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, ξεκινά από αύριο η διενέργεια δωρεάν rapid tests, σε όσους πολίτες το επιθυμούν σε όλη την Αττική.

Ειδικότερα αύριο Δευτέρα 3 Ιανουαρίου τα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ θα βρίσκονται από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία του Δήμου Ηρακλείου, ενώ την Τρίτη 4 Ιανουαρίου θα πραγματοποιούνται δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι, τις ίδιες ώρες, στο Πεδίον του Άρεως.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της δράσης υπάρχει συνεχής συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στον οποίο παρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών.

Για να κάνει κάποιος τεστ δεν χρειάζεται ραντεβού παρά μόνο να κρατάει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.

Η ειδοποίηση για τα αποτελέσματα του τεστ θα γίνει εντός της ημέρας σε όλους τους συμμετέχοντες.

Την ευθύνη συντονισμού της Δράσης έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γ. Κεχρής.

Με αφορμή την έναρξη της Δράσης ο κ. Γιώργος Πατούλης επισημαίνει σχετικά πως “Η νέα έξαρση κρουσμάτων εξαιτίας της επικράτησης της μετάλλαξης Ο αλλά και η εορταστική περίοδος που διανύουμε με την κινητικότητα να είναι σε υψηλά επίπεδα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη αύξησης των διαγνωστικών ελέγχων, με στόχο τη μείωση της διασποράς. Ως Περιφέρεια Αττικής και ΙΣΑ συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας των πολιτών, στοχευμένα και μεθοδικά, αξιοποιώντας ένα σημαντικό εργαλείο, την πρόληψη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Ιατρούς και Νοσηλευτές του Κέντρου Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη Δράση καθώς και όλους τους Δήμους για τη συνεργασία”».

