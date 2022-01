Κοινωνία

Κορονοϊός - Σύνταγμα: πρόστιμα για μάσκες στην αλλαγή του χρόνου

Που καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις σε καταστήματα εστίασης. Συνεχίζεται το μπαράζ ελέγχων σε όλη την Ελλάδα για μάσκες, ωράριο, αποστάσεις και όρθιους πελάτες.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ενημέρωση τους:

«Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνουν ότι το τριήμερο από 30 Δεκεμβρίου 2021 έως 1 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία 225.160 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα και βεβαιώθηκαν 1.636 παραβάσεις για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 1.363 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, 254 παραβάσεις και 35 αναστολές λειτουργίας σε καταστήματα, ενώ συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στην Πλατεία Συντάγματος, κατά την αλλαγή του χρόνου, βεβαιώθηκαν 60 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας από πεζούς.

Ειδικότερα, χθες, Σάββατο 1 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 67.549 έλεγχοι, από τους οποίους οι 33.728 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 402 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Παράλληλα, επιβλήθηκαν και 9 πρόστιμα για παραβίαση του αντικαπνιστικού νόμου. Αναλυτικά οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα:

349 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

90 στην Αττική,

75 στη Θεσσαλονίκη,

44 στην Κρήτη,

29 στην Ήπειρο,

22 στην Κεντρική Μακεδονία,

21 στο Βόρειο Αιγαίο,

17 στην Πελοπόννησο,

17 στη Δυτική Ελλάδα,

12 στα Ιόνια Νησιά,

8 στο Νότιο Αιγαίο,

6 στη Θεσσαλία,

6 στη Δυτική Μακεδονία και

2 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 83.231 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 79.801 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.430 των 150 ευρώ.

5 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή ισάριθμων προστίμων των 300 ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο. Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 196.478 ομοειδείς παραβάσεις.

48 παραβάσεις και 6 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στη Θεσσαλονίκη:

σύλληψη ιδιοκτήτη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής και υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας,

σύλληψη προσωρινά υπευθύνου και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής και εξυπηρέτηση όρθιων πελατών, καθώς και σύλληψη πελάτη για παράβαση άρθρου 285 Π.Κ.

σύλληψη ατόμου για παράβαση άρθρου 285 Π.Κ.

2 παραβάσεις των 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας κανόνων λειτουργίας.

Στην Κεντρική Μακεδονία:

σύλληψη ιδιοκτήτη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών και παραβίαση ωραρίου λειτουργίας και 4 παραβάσεις σε πελάτες για μη τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων.

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση στον πελάτη.

16 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, σε εξωτερικούς χώρους.

6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από οδηγό και επιβάτες οχημάτων.

1 παράβαση για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών σε πελάτη καταστήματος,

1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη καταστήματος.

Στη Δυτική Ελλάδα:

σύλληψη ιδιοκτήτη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη:

10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, σε χώρο αναμονής υπεραστικών λεωφορείων και σε εξωτερικό χώρο.

Στα Ιόνια Νησιά:

5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο για παραβίαση καραντίνας.

12 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, σε εξωτερικούς χώρους.

Στην Κρήτη:

3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους, και ιδιοκτήτη καταστημάτων.

44 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, σε εξωτερικούς χώρους.

Στο Νότιο Αιγαίο:

8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, σε εξωτερικούς χώρους.

1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο καταστήματος.

Στη Θεσσαλία:

25.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας,

Στην Πελοπόννησο:

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

Στην Αττική:

90 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, σε εξωτερικούς χώρους.

Στη Στερεά Ελλάδα:

15 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Μακεδονία:

1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη καταστήματος.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 28.483 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 2.847 άτομα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας».

