Αθλητικά

Τσέλσι – Λίβερπουλ: Ντέρμπι χωρίς νικητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με απώλειες παρατάχθηκε η Λίβερπουλ απέναντι στην Τσέλσι, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Χωρίς νικητή έληξε το σημερινό ντέρμπι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με «έπαθλο» τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στην Premier League, καθώς Τσέλσι και Λίβερπουλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής. Το αποτέλεσμα αυτό ευνοεί τους «μπλε», οι οποίοι διατήρησαν το προβάδισμα του ενός βαθμού έναντι των «κόκκινων». Οι «ρεντς» ευτύχησαν να προηγηθούν 2-0 λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, αλλά η ομάδα του Τόμας Τούχελ αντέδρασε και ισοφάρισε με δύο τέρματα λίγο πριν τη συμπλήρωση του α΄ μέρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λίβερπουλ παρατάχθηκε στο σημερινό ντέρμπι χωρίς τους Άλισον Μπέκερ, Ρομπέρτο Φιρμίνο και Τζόελ Μάτιπ, καθώς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Επίσης, απών λόγω της COVID-19 ήταν και ο τεχνικός των «κόκκινων», Γιούργκεν Κλοπ, όπως είχε ανακοινώσει χθες ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ, με αποτέλεσμα στον πάγκο των «ρεντς» να καθίσει ο βοηθός του Γερμανού, Πέπιν Λίντερς.

Ο Κώστας Τσιμίκας βρέθηκε στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ και στα 90 λεπτά του αγώνα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 21ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2 (31΄ Σάκα - 57΄ πεν. Μαχρέζ, 90+3΄ Ρόντρι)

Γουότφορντ-Τότεναμ 0-1 (90+6΄ Σάντσες)

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 2-3 (83΄ Εντουάρ, 90΄ Ολίζ - 22΄ Μιχαΐλ Αντόνιο, 25΄, 45+5΄ πεν. Λαντζίνι)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 2-1 (42΄ Ουισά, 83΄ Ρόερσλεφ - 16΄ Ινγκς)

Έβερτον-Μπράιτον 2-3 (53΄, 76΄ Γκόρντον - 3΄, 71΄ Μακ Άλιστερ, 21΄ Μπερν)

Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (39΄ Χάρισον, 77΄ Ντάλας, 90+2΄ Τζέιμς - 54΄ Κορνέ)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-2 (42΄ Κόβατσιτς, 45+1΄ Πούλισικ - 9΄ Μανέ, 26΄ Σαλάχ)

Μάντσεστερ Γ.-Γουλβς 3/1

Λέστερ-Νόριτς Αναβλήθηκε

Σαουθάμπτον-Νιούκαστλ Αναβλήθηκε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 53 -21αγ.

Τσέλσι 43 -21αγ.

Λίβερπουλ 42 -20αγ.

Άρσεναλ 35 -20αγ.

Γουέστ Χαμ 34 -20αγ.

Τότεναμ 33 -18αγ.

Μάντσεστερ Γιουν. 31 -18αγ.

Μπράιτον 27

Γουλβς 25 -18αγ.

Λέστερ 25 -18αγ.

Κρίσταλ Πάλας 23 -20αγ.

Μπρέντφορντ 23

Άστον Βίλα 22

Σαουθάμπτον 21

Έβερτον 19 -18αγ.

Λιντς 19

Γουότφορντ 13 -18αγ.

Μπέρνλι 11 -17αγ.

Νιούκαστλ 11

Νόριτς 10

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλακόπουλος: Αντί να κλείνει η χώρα, να κλείνονται οι ανεμβολίαστοι

Τσαγκάρης στον ΑΝΤ1 για την Όμικρον: δυσανάλογη οποιαδήποτε επιβάρυνση στο ΕΣΥ

Μοσχάτο: μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα μπροστά στο παιδί του