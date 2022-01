Πολιτισμός

Πέθανε ο Φούλης Μπουντούρογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Φούλης Μπουντούρογλου.

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Φούλης Μπουντούρογλου. Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), Γιάννης Αναστασάκης, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφέρεται: «Έφυγε σήμερα από κοντά μας ο Αγαπημένος Ηθοποιός και τόσο γλυκός Άνθρωπος, Φούλης Μπουντούρογλου. Θα μας λείψει πολύ ο Φούλης με την αθωότητα, την ευγένεια, την καλοσύνη και το μπεκετικό του ήθος. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ο αποχαιρετισμός αύριο Δευτέρα στα κοιμητήρια Θέρμης (1ο νεκροστάσιο 14.30-16.30μμ).»

Σύμφωνα με το βιογραφικό του εκλιπόντος στην ιστοσελίδα του ΚΘΒΕ, ο Φούλης Μπουντούρογλου σπούδασε στη δραματικη? σχολη? Κ. Χαρατσα?ρη. Συμμετείχε μεταξύ άλλων στις παραστα?σεις: «Ο α?ντρας ει?ναι α?ντρας», «Απεργία» (Θεατρικο? Εργαστη?ρι Θεσσαλονι?κης), «Φαύστα», «Αυτοσχεδιαστικα?», «Ιππής», «Όρνιθες» (Καφεθε?ατρο-Θεατρικη? διαδρομη?), «Ο γενικοός γραμματεύς», «Κίτρα της Σικελίας» (ΔΗΠΕΘΕ Καλαμα?τας), «Λα μοσκέτα», «Το πηγα?δι των αγίων», «Οι δανειστές», «Ο αλχημιστη?ς» (ΔΗΠΕΘΕ Πα?τρας), «Παραμύθι χωρίς όνομα», «Η γριά», «Λυτρωμένοι», «Τρικυμία», «Η βέρα», «Η τύχη της Μαρούλας», «Ο πειρασμός», «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», «Ο σοβαρός Ερνέστος», «Η Ισαβέλλα, τρεις καραβέλες και ένας παραμυθάς» (ΚΘΒΕ). Σκηνοθεσίες: «Αναζητώντας τον δολοφόνο», «Το τέλος του παιχνιδιού», «Ο τίγρης», «Σχολείο για κλόουν», «Καπέλα», «Δάφνες και πικροδάφνες», «Ο Μορμόλης», «Τέλος», «Κυριακάτικος περίπατος» και «Ρουλε?τενμπουργκ». Έχει διδα?ξει υποκριτικη? στο Τμη?μα Θεα?τρου του ΑΠΘ, στη Δραματικη? Σχολη? «Α. Βουτσινα?ς» και στη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά: κρυφό ρεβεγιόν με οδηγίες στο Instagram και χάρτη (εικόνες)

Ινδία: Κατσίκα γέννησε κατσικάκι με πρόσωπο… ανθρώπου (εικόνες)

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 17633 κρούσματα την Κυριακή