ATP Cup - Τσιτσιπάς: Ήττα και αποκλεισμός για την Ελλάδα

Με το... αριστερό ξεκίνησε η ελληνική συμμετοχή στο ATP Cup.



Τη δεύτερη ήττα της από την Αργεντινή γνώρισε η Ελλάδα στο ATP Cup. Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν επιβλήθηκε 6(5)-7, 6-3, 6-3 του Στέφανου Τσιτσιπά, στον δεύτερο αγώνα των δύο ομάδων για τον 4ο όμιλο της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα οι Νοτιοαμερικανοί να προηγούνται πλέον 2-0 στις αναμετρήσεις με την ελληνική ομάδα και να πανηγυρίζουν τη δεύτερη νίκη τους στο γκρουπ, καθώς ο μεταξύ τους αγώνας στο διπλό έχει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Φεντερίκο Ντελμπόνις κατέβαλε την αντίσταση του Μιχάλη Περβολαράκη με 7-6(5), 6-1 και άνοιξε το... σκορ στη «μάχη» των δύο ομάδων στον 4ο όμιλο.

Μετά τα αποτελέσματα αυτά, Πολωνία και Αργεντινή μετρούν από δύο νίκες στο γκρουπ (σ.σ. η Πολωνία επιβλήθηκε σήμερα της Γεωργίας με 3-0), ενώ Ελλάδα και Γεωργία έχουν δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες. Η ελληνική ομάδα δεν έχει πλέον ελπίδες πρόκρισης, ενώ Αργεντινή και Πολωνία θα αναμετρηθούν την Τετάρτη με «έπαθλο» την πρώτη θέση στον όμιλο και την πρόκριση στους ημιτελικούς.

