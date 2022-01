Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός : Νοσηλεύτρια ξύπνησε από κώμα με.. Viagra! (βίντεο)

Η κατάστασή της ήταν εξόχως σοβαρή και οι γιατροί είχαν προγραμματίσει να της κλείσουν τον αναπνευστήρα σε τρεις ημέρες.

Μάχη με τον κορονοϊό ούσα σε τεχνητό κώμα έδινε νοσηλεύτρια από τη Βρετανία και μητέρα δύο παιδιών.

Η γυναίκα βγήκε τελικά από το κώμα με τη βοήθεια του πιο διάσημου μπλε χαπιού παγκοσμίως, του Βιάγκρα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

H 37χρονη Μόνικα Αλμέιντα, που υποφέρει από άσθμα, είχε κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Οι γιατροί που την περιέθαλπαν δεν είχαν ιδιαίτερες ελπίδες αφού η κατάστασή της δεν παρουσίαζε καμία βελτίωση.

Ωστόσο, με τη χορήγηση του χαπιού η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε καθώς μειώθηκαν σημαντικά τα επίπεδα οξυγόνου που χρειαζόταν.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, αυτές τις ημέρες αναρρώνει στο σπίτι της με τον σύζυγό της Άρθουρ και προτρέπει τους συμπολίτες της να εμβολιαστούν το συντομότερο κατά του κορονοϊού.

Η Μόνικα από το Γκέινμποροου του Λίνκολνσαιρ εισήχθη στο νοσοκομείο στις 9 Νοεμβρίου, αφού βρέθηκε θετική στον κορονοϊό στις 31 Οκτωβρίου.

Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ μια εβδομάδα αργότερα προτού οι γιατροί την υποβάλουν σε τεχνητό κώμα στις 16 Νοεμβρίου.

Η κατάσταση της υγείας της άρχισε να βελτιώνεται και ξύπνησε από το τεχνητό κώμα στις 14 Δεκεμβρίου.

Όταν άνοιξε τα μάτια της, οι γιατροί στο νοσοκομείο Lincoln County Hospital αποκάλυψαν ότι της είχαν δώσει μια μεγάλη δόση Βιάγκρα, ως μέρος ενός πειραματικού θεραπευτικού σχήματος στο οποίο η ίδια είχε συναινέσει προτού εισέλθει σε τεχνητό κώμα.

Το φάρμακο για τη στυτική δυσλειτουργία επιτρέπει μεγαλύτερη ροή αίματος σε όλες τις περιοχές του σώματος χαλαρώνοντας τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων.

Το χάπι για τη στυτική δυσλειτουργία επιτρέπει μεγαλύτερη ροή αίματος σε όλες τις περιοχές του σώματος, χαλαρώνοντας τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και η 37χρονη νοσοκόμα λέει ότι προκάλεσε τη βελτίωση της κατάστασής της, σε μόλις μια εβδομάδα. Οι αεραγωγοί της άνοιξαν και τα πνευμόνια της άρχισαν να ανταποκρίνονται.

Ήδη γίνονται κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί εάν το Viagra θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των επιπέδων οξυγόνου, με τον ίδιο τρόπο, όπως η εισπνοή νιτρικού οξειδίου.

Επί του παρόντος, το φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με Covid στη Βρετανία, εάν έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε μια μελέτη για πειραματικά φάρμακα.

