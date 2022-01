Κόσμος

ΗΠΑ: “Παράλυση” από την κακοκαιρία και το χιόνι (εικόνες)

Στα λευκά καλύφθηκε η πρωτεύουσα των ΗΠΑ, ενώ τα προβλήματα δεν λείπουν. Σκι στους δρόμους, διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων συνθέτουν το σκηνικό.

Έπειτα από μια εορταστική περίοδο που σηματοδοτήθηκε από ιδιαίτερα ήπιες θερμοκρασίες, η Ουάσιγκτον και η ευρύτερη περιοχή της βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με μια χειμερινή χιονοκαταιγίδα, με το χιόνι να οδηγεί στο κλείσιμο ομοσπονδιακών υπηρεσιών, σχολείων, την αναστολή των δρομολογίων των λεωφορείων αλλά και να προκαλεί προβλήματα στις αερομεταφορές.

Ο Λευκός Οίκος καλύφθηκε από ένα λευκό πέπλο, όπως και ο θόλος του Καπιτωλίου, ενώ στους δρόμους κάποιοι επέλεξαν να κάνουν σκι. Το ύψος του χιονιού έφθασε τουλάχιστον τα 18 εκατοστά στην αμερικανική πρωτεύουσα και θα μπορούσε να ανέλθει έως τα 25 εκατοστά, προειδοποίησαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες, θέτοντας την πόλη, όπως και τη γειτονική πολιτεία της Βιρτζίνιας, σε συναγερμό για μια χειμερινή καταιγίδα έως τις 16.00 τοπική ώρα (23.00 ώρα Ελλάδας).

«Προετοιμαστείτε για δρόμους καλυμμένους από χιόνι και παγετό, που θα καθιστούν δύσκολη την κυκλοφορία», συμπλήρωσε σε ένα δελτίο καιρού.

Η χειμερινή καταιγίδα, που σαρώνει ένα μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με θυελλώδεις ανέμους να συνοδεύουν τις σφοδρές χιονοπτώσεις, θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει πιθανόν «χιονοθύελλες», αλλά και «πλημμύρες» επισήμαναν οι ειδικοί.

Διακοπές ρεύματος

Τουλάχιστον 440.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι στη Βιρτζίνια και 76.000 στο γειτονικό Μέριλαντ, καθώς δέντρα έπεσαν πάνω σε γραμμές υψηλής τάσης από το βάρος του χιονιού.

Μπροστά στα ακραία καιρικά φαινόμενα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το κλείσιμο ομοσπονδιακών υπηρεσιών στην πόλη της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο, όπως και η μοναδική ψηφοφορία που είχε προγραμματιστεί στη Γερουσία, η οποία μετατέθηκε για αύριο.

Επιπλέον, η δημοτική αρχή διέταξε την αναστολή των δρομολογίων των λεωφορείων, το κλείσιμο των κέντρων διενέργειας τεστ Covid-19 και την αναστολή της διανομής των ράπιντ τεστ.

Πολλά σχολεία δεν λειτούργησαν σήμερα, εξαιτίας του χιονιού στην περιοχή της Ουάσιγκτον, του Μέριλαντ και της Βιρτζίνιας.





«Εάν δεν είναι απολύτως αναγκαίο να βγείτε έξω, παραμείνετε στα σπίτια σας και μην κυκλοφορείτε στους δρόμους», δήλωσε η δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μιούριελ Μπάουζερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, την ώρα που πολλά οχήματα είχαν ακινητοποιηθεί στους δρόμους εξαιτίας του χιονιού.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν βρέθηκε αντιμέτωπος με την κακοκαιρία, κατά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα, έπειτα από ολιγοήμερες διακοπές στο Ντέλαγουερ (ανατολικά).

Το αεροπλάνο του Air Force One παρέμεινε για τριάντα λεπτά στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, προκειμένου το προσωπικό να μπορέσει να απομακρύνει το χιόνι, κατόπιν η προεδρική οχηματοπομπή αναγκάστηκε να κινηθεί με χαμηλές ταχύτητες στη διαδρομή της προς τον Λευκό Οίκο.

Χαοτικές αερομεταφορές

Η χειμερινή καταιγίδα ενέτεινε το χάος, που ήδη επικρατούσε στις αερομεταφορές στις ΗΠΑ εδώ και εβδομάδες εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων λόγω της παραλλαγής Όμικρον.

Το διεθνές αεροδρόμιο Ronald-Reagan και το αεροδρόμιο Washington-Dulles, όπως και εκείνο της Βαλτιμόρης κατέγραψαν πολλές ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightaware.

Σήμερα έως τις 13.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας), τουλάχιστον 2.700 εσωτερικές ή διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ ματαιώθηκαν, έπειτα από 2.650 πτήσεις που ακυρώθηκαν χθες και τις 2.570 πτήσεις που ακυρώθηκαν το Σάββατο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει πάνω από τις μισές εκ των σχεδόν 4300 πτήσεων που ακυρώθηκαν παγκοσμίως την ίδια ώρα.

