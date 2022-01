Οικονομία

Κινητή τηλεφωνία: Φθηνότερα συμβόλαια και καρτοκινητή

Νέο σταθερό τέλος στην κινητή και καρτοκινητή τηλεφωνία ισχύει από 1η Ιανουαρίου.

Φθηνότερη για όλους τους πολίτες είναι από την 1η Ιανουαρίου η κινητή και η καρτοκινητή τηλεφωνία, καθώς τέθηκε σε ισχύ το νέο, ενιαίο και σταθερό τέλος κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ύψους 10%, τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για την υλοποίηση, εκ μέρους των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του μέτρου που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2021.

Αναλυτικά, στην κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων σημειώνεται ότι:

«Τα νέα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ισχύουν αυτόματα, για κάθε σύνδεση κινητού που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του πολίτη. Αφορά σε όλες τις συνδέσεις, είτε, δηλαδή, πρόκειται για συμβόλαια, είτε για καρτοκινητά.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, τα τέλη κινητής τηλεφωνίας κυμαίνονταν από 12% έως 20%, ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού. Έτσι, το όφελος του μέτρου κυμαίνεται μεταξύ 2% και 10% για το σύνολο κάθε μηνιαίου λογαριασμού και για όλους τους καταναλωτές.

Ειδικά όσον αφορά τους νέους ηλικίας 15-29 ετών, ισχύει η πλήρης κατάργηση των τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Μάλιστα, από τις 10 Ιανουαρίου θα είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr η πλατφόρμα στην οποία οι νέοι της ως άνω ηλικιακής ομάδας θα μπορούν να δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τους και να απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Η πλατφόρμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η Κυβέρνηση, παραμένοντας πιστή στις δεσμεύσεις της – παρά τις πολλαπλές, εξωγενείς κρίσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα μας – υλοποιεί για τρίτη διαδοχική χρονιά πολιτικές ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα φορολογικά βάρη, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη βελτίωση των προοπτικών όλων των πολιτών».

