Γερασιμίδου - Μαλέσκου στο “Πρωινό”: τι απαντά η μία στην άλλη μετά την κόντρα (βίντεο)

Τι είπαν η ηθοποιός και η παρουσιάστρια για όσα ακολούθησαν την ένταση στον «αέρα» της εκπομπής με τον Τάσο Χαλκιά.

Η επεισοδιακή εμφάνιση του Τάσου Χαλκιά στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και όσα είπε αργότερα ο ηθοποιός σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, σχολιάστηκαν από πολλούς ανθρώπους της τηλεόρασης και του Θεάτρου. Μεταξύ αυτών, η Ελένη Γερασιμίδου που τάχθηκε υπέρ του Τάσου Χαλκιά, με ένα καυστικό και δηκτικό κείμενο της, με αιχμηρές αναφορές στην παρουσιάστρια.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» αναζήτησε αντιδράσεις από την Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία είπε μεταξύ άλλων πως «δεν παρακολουθώ, η αλήθεια είναι. Συζητάμε για ένα θέμα που έχει λήξει. Δεν έχω κάτι να πω. Ό,τι έχω να πω το λέω μέσα από την εκπομπή μου. Και αυτό νομίζω ότι είναι η καθημερινότητά μας. Δεν μου αρέσει να δίνω έκταση κυρίως για θέματα που δεν έχω κάτι παραπάνω να πω».

Ο Γρηγόρης Μπάκας επισκέφθηκε το θέατρο της Ελένης Γερασιμίδου και συνομίλησε με την ηθοποιό, η οποία έκανε κατ΄ εξαίρεση δηλώσεις, αφού έχει πως δεν θέλει να μιλάει σε τηλεοπτικούς σταθμούς, λέγοντας μεταξύ άλλων πως έχει γνωριμία πολλών ετών με τον Τάσο Χαλκιά και έχουν παίξει μαζί σε παραστάσεις, σημειώνοντας πως «καλά κάνει η κοπέλα, ο καθένας εκεί που ετάχθη. Το κείμενό μου ήταν συναδελφική αλληλεγγύη. Θα της έλεγα να προσέχει και να σέβεται που έφαγαν τη ζωή τους σε μία δουλειά».

