Life

“Το Πρωινό” - Χαλκιάς για Μαλέσκου: το κορίτσι δεν ήξερε με ποιον μιλάει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ηθοποιός για το επεισόδιο που είχαν “στον αέρα” και με ποιες εκφράσεις αναφέρεται στην παρουσιάστρια.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος αναφέρθηκε σε όσα έγιναν «στον αέρα» της εκπομπής της Ιωάννας Μαλέσκου, στην οποία ήταν καλεσμένος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τάσος Χαλκιάς δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του, εξαιτίας της μεγάλης αναμονής πριν μπει στο πλατό.

Όπως είπε ο Τάσος Χαλκιάς, «Σε τηλεοπτικές εκπομπές του πρωινού προς το μεσημέρι υπάρχει ένα ποικίλο μαγκαζίνο πληροφοριών με ένα κομμάτι που αφορά και τον πολιτισμό. Όταν όμως το αφήνεις τελευταίο θέμα για να κλείσεις μια εκπομπή, δεν μπορείς να το αφήνεις αν προλάβεις… Βεβαίως να δώσεις ένα αβάντζο 5 λεπτά, 10 λεπτά, το τέταρτο της ευγένειας, αλλά να περιμένω 35 με 40 λεπτά;».

«Για να βγεις εσύ στον αέρα το τελευταίο πεντάλεπτο και να μην προλάβεις να πεις κάτι που αφορά τη δουλειά σου πόσο μάλλον άλλα θέματα εκτός δουλειάς, ε αυτό είναι ντροπή! Αν ακόμα υποθέσουμε ότι εγώ ήμουν εκνευρισμένος από τον χρόνο που ανέμενα να βγω, οφείλεις σαν οικοδεσπότης να καλμάρεις τον καλεσμένο σου για να κάνεις μια ωραία συζήτηση μαζί του. Δεν τον εκνευρίζεις περισσότερο». σημείωσε ο ηθοποιός.

Όπως συμπλήρωσε, «Παλιότερα αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Συγχωρέστε με Ελένη (Μενεγάκη), Φαίη (Σκορδά), Ελεονώρα (Μελέτη), μιλάω για τα πιο νέα κορίτσια, δεν έχετε καμία σχέση με αυτά. Και το γνωρίζετε από μένα, οφείλω να το πω αυτό. Γιατί τα νέα κορίτσια πρέπει να μάθουν περισσότερο τι ακριβώς κάνουν, τι σημαίνει οικοδεσπότης μιας εκπομπής. Δεν ήξερε το κορίτσι με ποιον μιλάει. Είναι δυνατόν να ξεκίνησα με το «Λαβ Σόρρυ»; Ήμουν ήδη 41 ετών, είχα ξεκινήσει 20 χρόνια».

Μάλιστα, ο Τάσος Χαλκιάς ανέφερε ότι «τους τελευταίους τέσσερις μήνες μου έχει συμβεί δυο φορές, να πρέπει να περιμένω για να βγω σε μια εκπομπή. Δεν έχει σημασία το που. Ήταν μια εκπομπή του Open και μια του ΣΚΑΪ. Αυτά τα δύο κανάλια δεν ασχολούνται με τη μυθοπλασία. Δεν γνωρίζουν πως να συνδιαλλαγούν με ηθοποιούς. Ταλαιπωρούν και εμάς και εκείνους» ανέφερε ο Τάσος Χαλκιάς, λέγοντας πως δεν θα ξαναπάει στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου, «δεν θα ξαναβάλω τον εαυτό μου σε τέτοια δοκιμασία».





Ειδήσεις σήμερα:

Καφές σε πλαστικό ποτήρι: Ακριβαίνει από την Πρωτοχρονιά

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Δακουράς: ο Στάθης Παναγιωτόπουλος λέει ότι δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για τα ροζ βίντεο