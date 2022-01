Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Νέο θλιβερό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ, ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατά δεκάδες η λίστα με τα θύματα της COVID-19. Την ίδια ώρα, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 50.126 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 52 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από αυτά, τα 19.828 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 5.459 στη Θεσσαλονίκη. Τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στην Αχαΐα (1.611), στο Ηράκλειο (1.395) και στη Λάρισα (1.553)

Δείτε εδώ την τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων

Τα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

