Μελάνια Τραμπ: Στο “σφυρί” το λευκό καπέλο της

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ βγάζει "στο σφυρί" το εμβληματικό καπέλο που φορούσε στην επίσκεψη του ζεύγους Μακρόν, αποδέχεται μονάχα κρυπτονομίσματα.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ ετοιμάζεται να πουλήσει σε δημοπρασία μια «Συλλογή Αρχηγού Κράτους» (The Head of State Collection), που περιλαμβάνει ένα καπέλο, μια ακουαρέλα και ένα ψηφιακό έργο NFT», ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της, διευκρινίζοντας πως για τη συνδιαλλαγή θα γίνει δεκτό μονάχα το κρυπτονόμισμα Solana.

Τα τρία αντικείμενα θα είναι διαθέσιμα προς πώληση από τις 11 έως τις 25 Ιανουαρίου, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, με μια τιμή εκκίνησης στα 250.000 δολάρια, ήτοι περίπου 1.416 Solana (ή SOL), υπογραμμίζει ο ιστότοπος της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του γραφείου της, η συλλογή στοχεύει να «τιμήσει την πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού Κράτους της κυβέρνησης Τραμπ», όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετέβη με τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο του 2018.

Το καπέλο που δημοπρατείται είναι εκείνο που φορούσε η Μελάνια Τραμπ, κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας και το είχε σχεδιάσει αποκλειστικά για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ο προσωπικός στυλίστας της, ο Γαλλο-Αμερικανός Ερβέ Πιερ.

«Το εμβληματικό λευκό καπέλο Ερβέ Πιερ, που δημιουργήθηκε για την επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας, φορέθηκε και υπογράφηκε από την κ. Τραμπ», διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει, επίσης, μια ακουαρέλα που ζωγράφισε ο Γάλλος καλλιτέχνης Μαρκ Αντουάν Κουλόν με τη Μελάνια Τραμπ να φοράει το συγκεκριμένο καπέλο, όπως και ένα ψηφιακό έργο NFT (Non Fungible Token- Μη ανταλλάξιμο διακριτικό, ήτοι ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο) της ίδιας ακουαρέλας.

Τα δύο τελευταία αντικείμενα φέρουν επίσης την υπογραφή της Μελάνια Τραμπ.

