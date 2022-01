Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των ασθενών που έχασαν την ζωή τους από κορονοϊό μέσα στις τελευταίες 24 ώρες είναι ο υψηλότερος των τελευταίων εννέα μηνών.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν στην Ιταλία 170.844 περιστατικά κορονοϊού και 259 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Ο αριθμός των νεκρών είναι ο υψηλότερος των τελευταίων εννέα μηνών, ενώ σε ό,τι αφορά τις μολύνσεις, πρόκειται για απόλυτο αρνητικό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται, πιθανόν, και στην αύξηση των διαπροσωπικών επαφών λόγω των εορτών.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.228.410 διαγνωστικά τεστ, το 13,9% από τα οποία, προέκυψε θετικό. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας νοσηλεύονται 1.392 ασθενείς με Covid-19, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 12.912 ασθενείς.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Ντράγκι τάσσεται υπέρ της κανονικής επιστροφής των μαθητών στις σχολικές αίθουσες. Η επαναλειτουργία των σχολείων έχει οριστεί ανάλογα με τις περιφέρειες, για την Παρασκευή 7 του μηνός, ή την ερχόμενη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, θα καθοριστεί ένα όριο θετικών κρουσμάτων, πέρα από το οποίο οι μαθητές της κάθε τάξης θα τίθενται σε καραντίνα, χωρίς διακρίσεις μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων παιδιών και εφήβων.

Η δε τρίτη δόση των εμβολίων κατά του ιού έχει χορηγηθεί μέχρι τώρα σε 20.410.468 πολίτες, το 65% όσων καλούνται να κάνουν την αναμνηστική δόση. Προς το παρόν, τέλος, μόνον το 10% των παιδιών ηλικίας 5 με 10 ετών, έχει εμβολιαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - θάνατος πρόωρου βρέφους: αγωνία για την διασωληνωμένη λεχώνα (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου