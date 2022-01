Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια κατά του κορονοϊού και εγκυμοσύνη: Τι δείχνει μελέτη του CDC

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα ασφαλή είναι τα εμβόλια κατά της διάρκειας της εγκυμοσύνης. Σχετίζονται με πρόωρο τοκετό.

Ο εμβολιασμός για την Covid-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν συνδέεται με πρόωρο τοκετό και λιποβαρή νεογνά, σύμφωνα με μια μελέτη που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) σήμερα.

Το ποσοστό πρόωρο τοκετού ανήλθε στο 4,9% μεταξύ των 10.000 και πλέον γυναικών που είχαν κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου για την Covid-19. Συγκριτικά, το ποσοστό αυτό έφτασε στο 7% μεταξύ 36.000 ανεμβολίαστων γυναικών, ανέφεραν οι ερευνητές στην εβδομαδιαία έκθεσή τους για τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Η διαφορά αυτή δεν θεωρείται σημαντική από στατιστικής άποψης.

Επιπλέον, το εμβόλιο δεν αυξάνει τον κίνδυνο γέννησης ενός βρέφους με βάρος μικρότερο από το κανονικό.

Τα αποτελέσματα της μελέτης στηρίζουν τη σύσταση των CDC αναφορικά με την ασφάλεια του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της κύησης.

«Οι αποδείξεις για τα οφέλη του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνεχίζουν να αυξάνονται, συμπεριλαμβανομένης και της ανίχνευσης αντισωμάτων στο ομφάλιο αίμα» γράφουν οι ερευνητές, σημειώνοντας ότι οι έγκυες που πάσχουν από Covid-19 αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες να εισαχθούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, να χρειαστούν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και να πεθάνουν.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη έμειναν έγκυες μεταξύ Μαΐου-Οκτωβρίου 2020, δηλαδή πριν γίνουν διαθέσιμα τα εμβόλια. Σχεδόν όλες όσες εμβολιάστηκαν το έκαναν κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης. Περίπου το 96% έκανε τουλάχιστον μία δόση ενός εμβολίου mRNA, είτε της Pfizer-BioNTech, είτε της Moderna. Οι υπόλοιπες έκαναν το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα αποτελέσματα ανάλογα με τον χρόνο του εμβολιασμού ή το ποιο εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε.

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από οκτώ οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σε έξι Πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι επειδή μελέτησαν δεδομένα που είχαν συλλεχθεί για άλλους σκοπούς, μπορεί να μην έλαβαν γνώση κάποιων εμβολιασμών. Δεν διέθεταν επίσης πληροφορίες για τυχόν ιστορικό επιπλοκών που μπορεί να είχαν στο παρελθόν οι γυναίκες αυτές, σε προηγούμενες εγκυμοσύνες τους. Στη μελέτη δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους εμβολιασμούς κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, όπως επίσης και για τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, καθώς δεν ήταν διαθέσιμες εκείνη την περίοδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο χειρουργείο 4χρονη που κατάπιε λαμπάκι (βίντεο)

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω gov.gr

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Συγκίνηση στο ύστατο χαίρε (εικόνες)