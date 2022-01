Κοινωνία

Βουλιαγμένης - Τροχαίο: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Αναποδογύρισε το ένα αυτοκίνητο, με τον οδηγό να εκλωβίζεται μέσα σε αυτό.



Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί στη διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Λ. Αλίμου, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το ένα από τα δυο οχήματα.



Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που αναποδογύρισε είχε τις αισθήσεις του όταν απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

