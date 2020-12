Κοινωνία

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Εκσφενδονίστηκε οδηγός μηχανής

Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ. Στο σημείο Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανή που συγκρούστηκε με ΙΧ, εκσφενδονίστηκε πολλά μέτρα μακριά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα.