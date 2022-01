Οικονομία

Rapid test - Στρατινάκη: Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό νόσησης και τις άδειες εργαζομένων

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα rapid test και τη νόσηση στην εργασία. Διευκρινίσεις από την ΓΓ του υπουργείου Εργασίας.



Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ η οποία λύνει το αλαλούμ που είχε δημιουργηθεί σχετικά με το ποιο τεστ, rapid ή PCR test, απαιτείται για να πιστοποιήσει ένας εργαζόμενος ότι νόσησε με κορονοϊό, ώστε να εκδώσει πιστοποιητικό νόσησης αλλά και να δικαιούται 5ημερη άδεια.



Όπως είπε η η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δημοσιεύθηκε η νεα ΚΥΑ για την αποσυμφόρηση και την ανακούφιση των εργαζομένων.

Η κ. Στρατινάκη σημείωση ότι πλέον η πολιτεία θα δέχεται το rapid test ως αποδεικτικό νόσησης και έτσι οι εμβολιασμένοι πολίτες θα μπορούν να πάρουν το πιστοποιητικό. «Θα βοηθήσει από πλευράς κοστολογικής και από πλευράς λειτουργίας», τόνισε.

Η ΚΥΑ επιτρέπει στους εργαζόμενους που νοσούν με κορονοϊό να παίρνουν αναρρωτική άδεια από την εργασία τους με θετικό rapid test είτε είναι εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι.

Ειδικότερα η ΚΥΑ αναφέρει πως για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορονοϊό αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test).

Η κ. Στρατινάκη δίνοντας διευκρινίσεις σχετικά με το ΕΡΓΑΝΗ είπε πως το σύστημα είναι αρμόδιο μόνο για τα δυο rapid test που πρέπει να γίνουν στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

Σχετικά με το ενδεχόμενο νόσησης και απουσίας από την εργασία, η κ. Στρατινάκη είπε ότι αν κάποιος νοσήσει πληρώνεται από τον εργοδότη. Τότε αν είναι εφικτή η εργασία εξ αποστάσεως δεν αλλάζει κάτι, αλλά αν δεν είναι εφικτή η εργασία τότε γίνεται αναπλήρωση των ωρών αργότερα.

