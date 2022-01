Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: Κοντά στα 50000 τα κρούσματα και σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ασθενής διασωληνωμένος με τη μετάλλαξη «Όμικρον», είπε ο υπουργός Υγείας. Τι ανέφερε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού.



Tα κρούσματα σήμερα αναμένεται να αγγίξουν το χθεσινό αρνητικό ρεκόρ εκτίμησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης. «Από την εικόνα που είδα την πρωινή πιθανολογώ ότι θα κινηθεί στο ίδιο επίπεδο, λίγο περισσότερο λίγο λιγότερο» ανέφερε χαρακτηριστικά για τον αριθμό των κρουσμάτων. Η χώρα μας κατέγραψε χθες 50.126 κρούσματα του κορονοϊού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ασθενής διασωληνωμένους με τη μετάλλαξη Όμικρον παρόλο που είναι στη χώρα μας από τις 20 Δεκεμβρίου διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η αύξηση των κρουσμάτων από μόνη της δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικός παράγοντας για το άνοιγμα των σχολείων.

«Έχουμε ένα πρωτόκολλο πιο αυστηρό από αυτό που είχαμε στην πιο νοσηρή Δέλτα, ακριβώς γιατί η μεταδοτικότητα είναι μεγαλύτερη. Δεν είμαστε σε γενικό λοκντάουν, αν ήμασταν, θα μπορούσες να πιθανολογήσεις ότι τα παιδιά θα παραμείνουν σπίτι τους… Αυτή τη στιγμή τα παιδιά ειδικά του γυμνασίου και του λυκείου και κλειστά να ήταν τα σχολεία θα κυκλοφορούσαν όπως κυκλοφορούν και η μεταδοτικότητα θα ήταν μεγαλύτερη» δήλωσε.

Εξήγησε ότι τα Self test «θα τα παραλαμβάνουν οι γονείς όπως γίνεται έως τώρα, και όπου χρειαστεί ράπιντ, θα γίνονται στις δημόσιες δομές, και προς τούτο μάλιστα, γιατί μπορεί να υπάρχει αναμονή στις δημόσιες δομές, είμαστε σε συνεννόηση και να αυξήσουμε τα σημεία που θα ανακοινώσουμε, αλλά να υπάρχει και προτεραιότητα στους μαθητές που θα κάνουν ράπιντ».

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι «από το Σεπτέμβριο δεν κλείσαμε τα σχολεία, λειτούργησε ένα πρωτόκολλο, τη στιγμή που η επικρατούσα μετάλλαξη στη χώρα μας ήταν η μετάλλαξη Δέλτα, της οποίας η νοσηρότητα ήταν πολύ πιο ισχυρή από της Όμικρον, άρα η επιλογή από το Σεπτέμβριο ήταν ανοιχτά σχολεία».

«Με βάση το πρωτόκολλο που λειτούργησε η διασπορά ήταν μικρότερη απ’ ό,τι είχαμε εκτιμήσει. Η Όμικρον έχει μια ιδιαιτερότητα… Τα κρούσματα είναι πολύ ψηλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, στο βαθμό όμως που αυτά τα κρούσματα δεν μεταφέρονται σε πολύ παραπάνω πίεση στο ΕΣΥ, θεωρούμε ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με αυτή τη διαχειριστική προσέγγιση. Θα πιεστεί το ΕΣΥ; Ναι θα πιεστεί. Το βλέπουμε».

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, η κυρίαρχη θέση στην επιτροπή ήταν να ανοίξουν τα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου, ενώ υπήρξε πλήρης συμφωνία και για το πρωτόκολλο με κάποιες παρατηρήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΕΞ για Τουρκία: Οξύμωρο η χώρα που απειλεί να εγκαλεί την Ελλάδα

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Κορίνθου: Ομάδες αρνητών δρουν ανεξέλεγκτα

Σχολεία – Κόπτσης στον ΑΝΤ1: Όλες οι δομές ανοιχτές για τα rapid των μαθητών