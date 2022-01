Πολιτική

Κεραμέως: Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά τη Δευτέρα

Τι αλλάζει στο τέστινγκ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τι θα γίνεται σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος.

Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, με νέα υγειονομικά πρωτόκολλα που εντατικοποιούν τους ελέγχους, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, κατά την προγραμματισμένη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία της πανδημίας.

«Τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης λειτουργία των σχολείων μας. Έπειτα, για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μας, για τα οποία είναι καίριας σημασίας να λειτουργούν στο φυσικό τους χώρο, με τους συμμαθητές τους, με τους εκπαιδευτικούς τους», τόνισε η Ν. Κεραμέως.

Στα σχολεία προβλέπεται ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, το οποίο επικαιροποιήθηκε και επεκτείνεται.

Έτσι, με την επιστροφή στα θρανία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και λόγω της μετάλλαξης "Όμικρον", οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν:

1. Ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων (10-15 Ιανουαρίου 2022). Δηλαδή, συνολικά τρία self test την εβδομάδα τα οποία παρέχονται δωρεάν από τα φαρμακεία.

2. Οι εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται από σε δυο self test την εβδομάδα.

3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα γίνονται εντατικοί έλεγχοι σε όλο το τμήμα. Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να κάνουν πέντε test την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τρία self test και δυο rapid test. Το ίδιο ισχύει και για τους ανεμβολίαστους καθηγητές.

Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και η αναστολή διενέργειας εκδρομών εξακολουθούν να ισχύουν.

