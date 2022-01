Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης – Πιστοποιητικό νόσησης: Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα ισχύει για τους εμβολιασμένους που νοσούν και τι για τους ανεμβολίαστους.

Τα αυξημένα κρούσματα που παρατηρούνται στην μετάλλαξη "Όμικρον" υποχρεώνουν σε αλλαγή του τρόπου χορήγησης του πιστοποιητικού νόσησης, ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση για το άνοιγμα των σχολείων ο υπουργός υγείας Θάνος Πλεύρης. Με ΚΥΑ που θα εκδοθεί άμεσα, οι εμβολιασμένοι θα αρκεί να έχουν θετικό rapid test για την έκδοση του πιστοποιητικού νόσησης και οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την θετικότητα με PCR.

Προκειμένου για αναρρωτική άδεια από την εργασία αρκεί το θετικό rapid test για όλους τους εργαζομένους και επομένως οι εργοδότες θα πρέπει να το αποδέχονται.

Η μετάλλαξη "Όμικρον" πλέον είναι κυρίαρχη στη χώρα μας και η άνοδος των κρουσμάτων αναμενόμενο, δεδομένου ότι η "Όμικρον" είναι η πλέον μεταδοτική, ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ.Πλεύρης αναφέρθηκε και στην πίεση που υπάρχει στο ΕΣΥ, η οποία σε πρώτη φάση παρατηρείται στα επείγοντα περιστατικά κυρίως και στις απλές κλίνες.

«Είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση και για να ενισχύσουμε το ΕΣΥ αλλά και για να κάνουμε τις παρεμβάσεις που χρειάζονται», σημείωσε και αναφέρθηκε στη συμφωνία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών. Άμεσα, όπως είπε, θα διατεθεί από τις ιδιωτικές κλινικές το 10% έως 15% των απλών κλινών τους προκειμένου να διαχειρίζονται covid περιστατικά. Συνεργασία υπάρχει και στο σκέλος των κλινών ΜΕΘ που το σύνολό τους έχει διατεθεί για non covid περιστατικά στο ΕΣΥ, αλλά και σε άλλα περιστατικά non covid που διαχειρίζονται οι ιδιωτικές κλινικές κατόπιν κατεύθυνσης που δίνεται από το ΕΣΥ.

Τέλος αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου για άνοιγμα των σχολείων, τονίζοντας ότι βούληση της κυβέρνησης είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - θάνατος πρόωρου βρέφους: αγωνία για την διασωληνωμένη λεχώνα (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου