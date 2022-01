Life

“Rouk Zouk Special” με αγαπημένους ηθοποιούς την Κυριακή (εικόνες)

Ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ υπόσχονται να μας χαρίσουν η Ζέτα Μακρυπούλια και η παρέα της.

Το «ROUK ZOUK SPECIAL», το #1 τηλεπαιχνίδι για το 2021, υποδέχεται την Κυριακή 9 Ιανουαρίου δέκα αγαπημένους ηθοποιούς. Η Ζέτα Μακρυπούλια στις 20:00 ρουκζουκάρει μαζί τους για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Χαμόγελο του Παιδιού».

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΜΩΔΙΑΣ» VS «ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΟΙ»

Οι Θοδωρής Αθερίδης, Δημήτρης Σαμόλης, Αναστασία Τσιλιμπίου, Αντώνης Κρόμπας και Μαρίνα Σαμάρκου έρχονται αντιμέτωποι με τους Μαριάννα Τουμασάτου, Σπύρο Σταμούλη, Γιώργο Κοσκορέλλο, Ρένο Ρώτα και Νίκη Βακάλη.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ποιος προσφέρεται να κάνει τα ρεπό της Ζέτας;

Ποιον από τους καλεσμένους εκνευρίζει η Ζέτα;

Ποιος νόμιζε μικρός ότι είναι ο Batman;

Ο Ρένος Ρώτας μας μαθαίνει πώς ένα μήλο την ημέρα το μανάβη κάνει πέρα.

Τελικά ποιος ήταν ταίρι στις κλασικές ασπρόμαυρες κωμωδίες με τον λιγνό;

Σε ποιο μέρος του σώματός μας βάζουμε τις ζαρτιέρες;

Έχει παίξει ποτέ μπουκάλα ο Αντώνης Κρόμπας;

Ο Ρένος Ρώτας πώς τρώει τη σούπα;

Στο "Μας κούφανες" ο Τάκης από τα Τρίκαλα μας αποκαλύπτει τι πίνει και μία νταρντάνα ονόματι Ντολόρες, πραγματικά, «Μας κουφαίνει»!

Με πόσους τρόπους μπορούμε να περιγράψουμε τη λέξη «Σερπαντίνα»;

Ο Δημήτρης Σαμόλης μάς δείχνει πώς κάνουν οι γάτες το βράδυ.

Πόσο χρονών είναι η Αναστασία Τσιλιμπίου, άραγε;

Πόσα χρώματα έχουν τελικά τα κορόμηλα;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

