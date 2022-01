Κόσμος

Ισπανία: σκοτώθηκε παιδί σε φουσκωτό κάστρο

Ανείπωτη τραγωδία βύθισε στο πένθος την χώρα. Πως συνέβη το δυστύχημα, στο οποίο κινδύνευσαν ακόμη πολλά παιδιά.

Ένα κοριτσάκι 8 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από ένα δυστύχημα σε ένα φουσκωτό κάστρο, στην ανατολική Ισπανία, έγινε σήμερα γνωστό από τις ισπανικές Αρχές.

Άλλα 8 παιδιά τραυματίστηκαν, ένα εξ αυτών σοβαρά, αφότου πήδηξαν από το κάστρο, το οποίο είχε τοποθετηθεί για μια τοπική γιορτή στη Μισλάτα, κοντά στη Βαλένθια και αυτό παρασύρθηκε από τον ισχυρό άνεμο.

«Δεν υπάρχουν λέξεις, πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία», δήλωσε ο δήμαρχος Κάρλος Μπιέλσα, με ανάρτησή του στο Twitter, όπου δημοσίευσε ένα δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε τον θάνατο του παιδιού.

Η κοινότητα κήρυξε τριήμερο πένθος και ακύρωσε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις, όπως την παρέλαση των Τριών Μάγων, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, παραμονή των Θεοφανίων, όπως και στις περισσότερες ισπανικές πόλεις.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβώσει εάν το φουσκωτό κάστρο τηρούσε τους κανόνες ασφαλείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε έπειτα από τον θάνατο έξι παιδιών σε μια παρόμοια τραγωδία στην Αυστραλία.

