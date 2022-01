Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον και υπνική παράλυση: Πώς συνδέονται

Είναι παρενέργεια της μετάλλαξης "Όμικρον" η υπνική παράλυση; Τι λένε οι επιστήμονες.

Μία περίεργη και σπάνια παρενέργεια του κορονοϊού φέρεται να είναι η υπνική παράλυση, όπως αναφέρουν ερευνητές από τη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πολλοί άνθρωποι παρουσίασαν διαταραχές του ύπνου μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Άρχισαν να έχουν έντονα όνειρα λόγω της έλλειψης ερεθισμάτων από τη μακροχρόνια παραμονή στο σπίτι.

Οι ειδικοί κατέγραψαν πως τα 2/3 των ανθρώπων είχαν ασυνήθιστα “ζωντανά” όνειρα” και με την έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού, δεν προκαλεί έκπληξη ότι στα social media υπάρχουν πολλές αναφορές για παρόμοιους εφιάλτες. Πλέον οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν οι διαταραχές στον ύπνο, προκαλούνται από τον κορονοϊό ή αν πρόκειται για μία από τις επιπτώσεις της καραντίνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, υπάρχει μία αύξηση στις αναφορές ότι ο κορονοϊός προκαλεί υπνική παράλυση, δηλαδή το άτομο έχει προσωρινή αδυναμία κίνησης ή ομιλίας ή και παραισθήσεις την ώρα που ξυπνάει. Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν το φαινόμενο που παρατηρείται για πρώτη φορά αφού κάποιος νοσήσει με κορονοϊό.

Ειδικοί στην υπνοθεραπεία, η δρ. Kat Lederle, ο δρ. Greg Potter και ο Hussain Abdeh, κλινικός διευθυντής στο Medicine Direct, εξηγούν ότι τόσο το στρες όσο και η ιογενής λοίμωξη μπορεί να είναι μία αιτία για την αύξηση στο φαινόμενο.

Ιδιαίτερα η δρ. Kat Lederly τόνισε ότι μπορεί η μόλυνση από τον κορονοϊό να επηρεάζει τη “ρύθμιση” του εγκεφάλου, σχετικά με τον ύπνο. Όπως είπε η δρ Lederle, ενώ δεν έχουν υπάρξει επιστημονικές μελέτες που να διερευνούν αυτό το φαινόμενο σε άτομα που κοιμούνται κανονικά, ο Covid είναι πιθανή αιτία για την αύξηση της υπνικής παράλυσης – ιδιαίτερα το άγχος από τα αυξανόμενα κρούσματα. “Θα μπορούσε η ίδια η μόλυνση να επηρεάζει τη “ρύθμιση” του εγκεφάλου σχετικά με τον ύπνο, έχουν αναφερθεί νευρολογικές επιδράσεις του κορονοϊού” σημείωσε η γιατρός.

Ο δρ. Potter σημείωσε ότι ενδέχεται να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο φαινόμενο και τον κορονοϊό: “Θα μπορούσε να υπάρχει σχέση ανάμεσα στον κορονοϊό και την υπνική παράλυση, επειδή η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει τεράστιο ψυχολογικό στρες σε πολύ κόσμο και έχει διαταράξει το πρόγραμμα ύπνου μιας μειοψηφίας από εμάς” είπε και πρόσθεσε: “Επίσης, θα μπορούσε η υπνική παράλυση να παρουσιάζεται σε κάποιους ανθρώπους που έχουν long Covid-19 , αλλά είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή”

Τι είναι η υπνική παράλυση

Η παράλυση ύπνου, γνωστή επίσης ως υπνική παράλυση ή υπνοπαράλυση είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από προσωρινή παράλυση του σώματος που συμβαίνει μετά το ξύπνημα ή -λιγότερο συχνά- στα αρχικά στάδια του ύπνου.

Φυσιολογικά, συνδέεται με τα κανονικά στάδια του ύπνου REM που αναγνωρίζονται και ως ατονία REM. Η παράλυση ύπνου συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος ξυπνάει έπειτα από κατάσταση REM, αλλά η σωματική παράλυση παραμένει. Αυτό έχει ως συνέπεια ένα άτομο να καταλαβαίνει τι του συμβαίνει αλλά να μην μπορεί να κινηθεί. Επιπρόσθετα η κατάσταση μπορεί να επιφέρει και υπναγωγικές παραισθήσεις.

Αρκετά συχνά, όταν κάποιος βιώνει παράλυση ύπνου έχει την εντύπωση ότι βλέπει όνειρο. Αυτό εξηγεί αρκετές περιγραφές ονείρων στα οποία το άτομο βρίσκεται ξαπλωμένο και ανίκανο να κινηθεί. Τυχόν παραισθήσεις κατά τη διάρκεια της παράλυσης, κάνουν αυτή την κατάσταση να αναγνωρίζεται όλο και πιο συχνά ως όνειρο, αφού κάποιος μπορεί να βλέπει ιδιόρρυθμα ή “ονειρικά” αντικείμενα.

Η παράλυση ύπνου συμβαίνει φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του ύπνου REM προκειμένου κάποιος να μην κάνει και στην πραγματικότητα τις κινήσεις που “βλέπει” σε ένα όνειρο. Λίγα είναι γνωστά για τη φυσιολογία της παράλυσης του ύπνου. Έχει προταθεί ότι η διαταραχή οφείλεται στη μετασυναπτική αναστολή των κινητικών νευρώνων στην περιοχή της γέφυρας στον εγκέφαλο. Συγκεκριμένα, χαμηλά επίπεδα μελατονίνης μπορούν να σταματήσουν το ρεύμα αποπόλωσης στα νεύρα, κάτι που εμποδίζει την ενεργοποίηση των μυών έτσι ώστε κάποιος να μην κινείται όταν ονειρεύεται. Το φαινόμενο ωστόσο δεν είναι συχνό και σε όσους παρατηρείται, η πλειοψηφία βιώνει αυτή την κατάσταση το πολύ μια ή δυο φορές στη ζωή τους.

Παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα της εμφάνισης της υπνικής παράλυσης ύπνου με ή χωρίς παραισθήσεις

Όταν κάποιος κοιμάται κοιτάζοντας προς τα επάνω (ανάσκελα)

Ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου

Αυξημένο στρες

Ξαφνικές αλλαγές στο περιβάλλον ή την ζωή ενός ατόμου

Ένα συνειδητό όνειρο που προηγείται του επεισοδίου

Φάρμακα που βοηθούν στον ύπνο

Παραισθησιογόνα φάρμακα ή ναρκωτικά

