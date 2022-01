Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: Τα κρούσματα θα φτάσουν μέχρι τις 53000

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την πορεία της πανδημίας και την μετάλλαξη Όμικρον. Πότε θα φτάσουμε στην κορύφωση αυτού του κύματος. Τι ανέφερε ο Γιώργος Χρούσος για το άνοιγμα των σχολείων.



Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, την μετάλλαξη Όμικρον και το άνοιγμα των σχολείων μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» οι Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ και Γιώργος Χρούσος, Μέλος Επιτροπής Εμβολιασμών - Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Όπως τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης τις τελευταίες δυο ημέρες παρατηρείται μια μικρή επιβράδυνση της μετάλλαξης Όμικρον στα λύματα. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, ότι το «ταβάνι» στα κρούσματα θα είναι λίγο χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Συγκεκριμένα είπε ότι τα κρούσματα μπορεί να ανέβουν μέχρι τις 53.000 και όχι μέχρι τις 65.000 που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις.



Σχετικά με τα σχολεία είπε ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί θα δώσουν μια συγκτάτηση στα κρούσματα. Αν ανοίξουν τα σχολεία θα υπάρξει μια επίδραση αλλά δεν θα δώσει δυναμική επίδραση στην αύξηση των κρουσμάτων. Πιθανόν να αυξήσει τα κρούσματα μέχρι 10%, σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης.

Από την πλευρά του ο κ. Χρούσος υποστήριξε ότι τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν στα σχολέια τους με ασφάλεια. Σημείωσε ότι πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα και από τα παιδιά και από εκπαιδευτικούς, ενώ ανέφερε ότι η ακαδημία παιδιάτρων είναι θετική στο άνοιγμα των σχολείων.

Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει για την 5ήμερη καραντίνα όταν κάποιος έχει νοσήσει και στην συνέχεια στα pcr τεστ βγαίνει θετικός, ο κ. Χρούσος ανέφερε ότι η μεταδοτικότητα μετά την Πέμπτη ημέρα ελαττώνεται κατά πολύ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η θετικότητα παραμένει για αρκετές ημέρες αλλά η μετάδοση είναι πολύ λιγότερη. Ωστόσο, σημείωσε ότι καλό είναι αν κάποιος έχει νοσήσει να φοράει την μάσκα του και μετά την πέμπτη ημέρα.

Τέλος, ανέφερε ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι πάρα πολύ μεταδοτική, περισσότερο από την Δέλτα. Ωστόσο, όπως είπε τα συμπτώματα είναι πιο ήπια, «ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα περάσει την Όμικρον», ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εμβολιασμός παιδιών 12-15 ετών: Τρίτη δόση συνιστούν τα CDC

Καζακστάν: Ταραχές και επέμβαση του στρατού (εικόνες)

Χαλάνδρι: Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο μέσα σε σακ βουαγιάζ