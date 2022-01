Κοινωνία

Θεοφάνεια - Μητρόπολη Αθηνών: Το “μήνυμα” του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Την προτροπή του για εμβολιασμό, όσων δεν εμβολιάστηκαν ακόμη, εξέφρασε σήμερα από τη Μητρόπολη Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Την ευχή να είναι η τελευταία χρονιά που η μεγάλη εορτή των Θεοφανείων τελείται υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά και την προτροπή όσοι δεν εμβολιάστηκαν να σπεύσουν να εμβολιαστούν, εξέφρασε σήμερα από τη Μητρόπολη Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. , αλλά και την προτροπή όσοι δεν εμβολιάστηκαν να σπεύσουν να εμβολιαστούν,

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών τελέστηκε η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, στην οποία χοροστάτησε ο Μακαριώτατος, που άμα τη ολοκληρώσει της ευχήθηκε στους πιστούς χρόνια πολλά και καλή χρονιά.





στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Νωρίτερα,αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.