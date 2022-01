Οικονομία

Ασφάλειες: Νέες τεχνολογικές τάσεις και αλλαγές το 2022

Τι μεταβολές έχει φέρει η νέα χρονιά στον ασφαλιστικό κλάδο για επιχειρήσεις και ασφαλισμένους και πως μπορεί να ωφεληθεί κάθε καταναλωτής πχ. για την ασφάλιση του οχήματος του.

Χρηματοδότηση ρεκόρ για τις ασφαλιστικές εταιρείες, κλείνοντας το τρίτο τρίμηνο στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια – περισσότερη χρηματοδότηση από το 2019 και το 2020 μαζί – με περισσότερα deals που αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους.

Ανάπτυξη και καινοτομίες στον ασφαλιστικό τομέα

Ο ασφαλιστικός κλάδος αν και καθυστερεί στην υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, άλλαξε ριζικά τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Insurtech Insights, το 82% των ασφαλιστών πιστεύει ότι ο COVID-19 δημιούργησε περισσότερη ώθηση για την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων επόμενης γενιάς, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναμένεται να είναι το επίκεντρο.

Ανάπτυξη της οικονομίας και online συναλλαγές

Καθώς η οικονομία ανακάμπτει και η ζήτηση των πελατών για τις online συναλλαγές ενισχύεται, η αποδοχή και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να εκρήγνυται. Ένας από τους σημαντικότερους μετασχηματισμούς που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στον ασφαλιστικό κλάδο είναι η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής μέσα σε λίγα λεπτά να έχει στην διάθεση του όλη την πληροφορία που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις τιμές και τις καλύψεις που του ταιριάζουν για την ασφάλεια αυτοκινήτου του.

Η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο του ασφαλιστικού κλάδου

Με παγκόσμιο επίκεντρο την κλιματική αλλαγή και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπό της, οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται σε μοναδική και κομβική θέση. Η Insurtech Insights υποστηρίζει πως το 2022 είναι η χρονιά που ο ασφαλιστικός κλάδος τείνει να ανακαλύψει λύσεις που υποστηρίζουν άμεσα τους πελάτες που έχουν υποστεί βλάβες από τα φυσικά φαινόμενα, οι οποίοι μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι έχουν υποστεί ζημιά ρεκόρ 104,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα μια πρόσφατη έρευνα της BlackRock ανέφερε ότι το 95% των παγκόσμιων ασφαλιστικών εταιρειών, αναμένει ότι ο κλιματικός κίνδυνος θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα δύο χρόνια. Με σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων να αναφέρουν επίσης σχέδια για αύξηση των δαπανών σε τεχνολογικές λύσεις μέχρι το 2023, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει την ευκαιρία να επενδύσει σε προϊόντα που αντιμετωπίζουν τις διαταραχές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Αυτοματοποίηση των συστημάτων και άμεσα αποτελέσματα

Τα καλά νέα για τις ασφαλιστικές εταιρείες εν μέσω της κλιματικής κρίσης, είναι ότι η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία, η μοντελοποίηση κινδύνου και η αυτοματοποίηση των συστημάτων, άνοιξε την πόρτα σε ασφαλιστικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά και να κάνουν άμεση διαφορά για τους καταναλωτές. Συνεπώς ο ασφαλιστικός κλάδος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια ακόμα αλλαγή καθώς η επόμενη γενιά πελατών θα αρχίσει να αγοράζει σχεδόν αποκλειστικά online ασφάλειες.

Ήδη, οι περισσότερες κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες εφαρμόζουν αναδυόμενες τεχνολογίες και σύντομα θα έρθει η μέρα που η αποτελεσματικότητα και ο αυτοματισμός που προσφέρουν αυτές οι τεχνολογίες θα είναι τα πρότυπα του κλάδου. Συνεπώς οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και έμφαση στην online ασφάλιση.

Online ασφάλεια αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Το Pricefox, η καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και καλύψεων για ασφάλειες αυτοκινήτου έχει εισέλθει δυναμικά στις online χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εισάγοντας καινοτομίες που συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση του κλάδου, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να συγκρίνει τιμές και καλύψεις για ασφάλεια αυτοκινήτου μέσα από τρία απλά βήματα online και να βρει το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Οι καταναλωτές όχι μόνο μπορούν να αγοράσουν από την εύχρηστη πλατφόρμα του Pricefox εύκολα γρήγορα με ασφάλεια και χωρίς δικαιολογητικά, αλλά μπορούν επίσης να απευθυνθούν στη δυναμική και έμπειρη ομάδα του Pricefox έτοιμη να τους διευκολύνει με κάθε απορία 24/7 λαμβάνοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

Σε χρόνο ρεκόρ 30 δευτερολέπτων, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν πάνω από 17 ασφαλιστικές εταιρείες και να αγοράσουν μέσα σε μόνο 2 λεπτά εύκολα και γρήγορα ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια αγροτικού, ασφάλεια φορτηγού και ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκινήτου. Η online σύγκριση τιμών σε ασφάλειες αυτοκινήτου αποτελεί σύμμαχο για τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που επιθυμεί να αποκτήσει το καλύτερο πακέτο ασφάλισης στην τιμή που τον συμφέρει.

*To Pricefox συνεργάζεται με την Insurtech insights.