Ολυμπιακός: “Γκάζια” Μαρτίνς στους παίκτες

Ο Μαρτίνς μια ημέρα μετά την ισοπαλία με τον Απόλλωνα άσκησε σκληρή κριτική και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο.



Η ισοπαλία με τον Απόλλωνα Σμύρνης των 15 απουσιών και η εν γένει εμφάνιση της ομάδας του κάθε άλλο παρά ικανοποίησε τον Πέδρο Μαρτίνς, κι αυτό ο Πορτογάλος προπονητής του Ολυμπιακού δεν το κράτησε μέσα του.

Ο Μαρτίνς είχε δώσει μια «πρόγευση» με τις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση της Ριζούπολης, καθώς διέκρινε εφησυχασμό κι ενδεχομένως υπεροψία στους ποδοσφαιριστές του. Ως εκ τούτου δεν έψαξε για δικαιολογίες στις πρώτες δηλώσεις του, υπογραμμίζοντας πως αν υπάρχει κάτι θετικό, είναι ότι «το παιχνίδι θα λειτουργήσει σαν μάθημα δεν έχουμε κατακτήσει τίποτα ακόμα».

Στη χθεσινή προπόνηση ο Ίβηρας προπονητής άσκησε σκληρή κριτική και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο και ζήτησε άμεση βελτίωση, με αρχή από τον αγώνα της Κυριακής εναντίον του Αστέρα Τρίπολης.

Αγωνιστικά, σε αυτό το παιχνίδι δύσκολα θα προλάβει να παίξει ο Μπουχαλάκης, ενώ αναμένονται τα τεστ για τον κορονοϊό, καθώς στην αναμονή για επάνοδο βρίσκονται οι Λαλά, Ανδρούτσος, Ρόνι Λόπες και Παπασραθόπουλος.

