Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός: ισοπαλία... σοκ στην Ριζούπολη

Ο ουραγός της βαθμολογίας κατάφερε να στερήσει βαθμούς από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για το 2022.

Έπαιξε με τη φωτιά κι «έκαψε» δύο βαθμούς στη Ριζούπολη ο Ολυμπιακός απέναντι στον ουραγό της Λίγκας, Απόλλωνα Σμύρνης, με τον οποίο αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, στην επανεμφάνιση του Μανωλά (και του Λοβέρα) στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν τη «γάτα με το ποντίκι» και είχε αρκετές ευκαιρίες, όμως οι παίκτες του αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί κι επιπόλαιοι στην εκτέλεση απέναντι σε έναν τιτάνα Βέρχουλστ, που έκανε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του, σταμάτησε ό,τι πήγε προς την εστία του κι αναδείχθηκε σε μορφή της συνάντησης.

Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με αρκετές απουσίες στη σύνθεσή τους λόγω κορονοϊού, αλλά και του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που στέρησε από τους φιλοξενούμενους πέντε παίκτες (Σισέ, Αγκιμπού Καμαρά, Ονιεκούρου, Κούντε, Ροντρίγκες). Βάσει βάθους ρόστερ πάντως οι απόντες βάρυναν πιο πολύ για τον Απόλλωνα, ειδικά στην άμυνα, εξ ου η απόλυτα αμυντική προσέγγιση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».

Ο Ολυμπιακός είχε μια κατοχή που έφτασε στο 74% στο πρώτο ημίχρονο, έπαιζε διαρκώς στο μισό γήπεδο τον Απόλλωνα αλλά δεν κατάφερε να βρει γκολ σε αυτό το διάστημα, αν και είχε τις ευκαιρίες. Στο 12΄ η μπάλα έφτασε στον Καμαρά που βρέθηκε απέναντι από τον Βέρχουλστ, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει.

Στο 32΄ ο Μπουχαλάκης πέρασε τον Κραγιόπουλο από δεξιά στην περιοχή και σούταρε, με τον Βέρχουλστ αρχικά να αποκρούει και τους αμυντικούς να διώχνουν σε κόρνερ τη δεύτερη προσπάθεια του διεθνή μέσου. Στο 43΄ σουτ του Μασούρα απέκρουσε ο Βέρχουλστ και στο 45΄ ήταν η σειρά του Βάτσλικ να «ζεσταθεί», βγάζοντας την επικίνδυνη εκτέλεση φάουλ του Γιακιμόφσκι.

Με τον Τικίνιο στη θέση του Καμαρά από το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου ο Μαρτίνς θέλησε να βάλει μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα των γηπεδούχων. Το αγωνιστικό μοτίβο δεν διαφοροποιήθηκε, με τους «ερυθρόλευκους» να εντείνουν την προσπάθεια για το γκολ αλλά τον Βέρχουλστ να έχει «κατεβάσει ρολά».

Στο 52ο λεπτό ο Βέλγος κίπερ μπλόκαρε την προσπάθεια του Μπουχαλάκη, στο 56΄ το σουτ του Τικίνιο, στο 57΄ και 61΄ τις κεφαλιές των Ελ Αραμπί και Τικίνιο, ενώ στο 63΄ είπε «όχι» και στη διπλή προσπάθεια του Ρέαμπτσιουκ!

Το ρεσιτάλ αστοχίας (κι επιπολαιότητας) των παικτών του Ολυμπιακού συνεχίστηκε, με τον Ελ Αραμπί να αστοχεί εξ επαφής (!) στο 73΄ σε μπαλιά «μισό γκολ» του Βαλμπουενά, ενώ στο 77΄ το «χταπόδι» Βέρχουλστ έβγαλε και το επικίνδυνο σουτ του Βρουσάι, όπως κι εκείνο του Βαλμπουενά στο 86΄ κρατώντας ως το τέλος το «μηδέν» κι επιτρέποντας στην ΑΕΚ να μειώσει στους 9 βαθμούς τη διαφορά από τον Ολυμπιακό.

Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Κραγιόπουλος, Βιτλής, Γιακιμόφσκι, Βέρχουλστ, Ιωαννίδης - Εμβιλά

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Λευτέρης Βελέντζας): Βέρχουλστ, Ντεντάκης, Γιακιμόφσκι, Μπαξεβανίδης, Βιτλής, Κραγιόπουλος, Φατιόν, Γιαννιώτας (80΄ Γιαννάκη), Φαν Λα Πάρα (90΄+5 Ντάουντα), Ιωαννίδης (86΄ Δούμας), Σίνεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βάτσλικ, Καρμπόβνικ (85΄ Λοβέρα), Μπα, Παπαδόπουλος (85΄ Μανωλάς), Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (90΄+2 Σουρλής), Καμαρά (46΄ Τικίνιο), Μασούρας (57΄ Βαλμπουενά), Βρουσάι, Ελ Αραμπί.

