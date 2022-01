Αθλητικά

Τζόκοβιτς: “Πόλεμος” για τη βίζα του στην Αυστραλία

Σε ξενοδοχείο μεταναστών κρατείται ο νούμερο 1 παίκτης τένις. Διαδηλώσεις σε Αυστραλία και Σερβία. Πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, πέρασε δεύτερη μέρα υπό κράτηση σε ξενοδοχείο μεταναστών στη Μελβούρνη, καθώς οι δικηγόροι του προσπαθούν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του, να μην ακυρωθεί η βίζα του για να παίξει στο Australian Open και να εξαιρεθεί από τις αυστηρές απαιτήσεις εμβολιασμού για την Covid-19.

Η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας Κάρεν Άντριους απάντησε στις αιτιάσεις των υποστηρικτών του, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας του Τζόκοβιτς, ότι «κρατούνταν αιχμάλωτος», τονίζοντας ότι ο σταρ παίκτης είναι ελεύθερος να εγκαταλείψει τη χώρα ανά πάσα στιγμή.

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος κυνηγά το ρεκόρ του 21ου Grand Slam, κρατήθηκε στο αεροδρόμιο όταν έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης.

Η βίζα εισόδου του, υποστηριζόμενη από εξαίρεση από τις απαιτήσεις εμβολιασμού της χώρας, ανακλήθηκε, αναγκάζοντας τους δικηγόρους του να προσπαθήσουν επιτυχώς, για νομική έγκριση ώστε να παραμείνει στη χώρα μέχρι την ακρόαση που προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα.

«Ο κ. Τζόκοβιτς δεν κρατείται αιχμάλωτος στην Αυστραλία, είναι ελεύθερος να φύγει όποτε το επιλέξει και η Συνοριακή Δύναμη θα το διευκολύνει πραγματικά», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Ισπανός πρωταθλητής Ραφαέλ Ναδάλ είπε στους δημοσιογράφους στη Μελβούρνη ότι λυπάται για τον Τζόκοβιτς, αλλά τόνισε ταυτόχρονα ότι «γνώριζε τις συνθήκες πριν από πολλούς μήνες».

Ωστόσο, ο Αμερικανός τενίστας Τένις Σάντγκεν, ο οποίος δήλωσε ότι είναι αντίθετος στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, έστειλε την υποστήριξή του: «Νόβακ, μείνε δυνατός, φίλε», είπε ο Σάντγκρεν στο Reuters. «Ελπίζω να φύγεις από εκεί σύντομα».

Η σύζυγος του Τζόκοβιτς, η Γελένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram με το ζευγάρι να είναι αγκαλιασμένο σε μια παραλία για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, λέγοντας «ο μόνος νόμος που πρέπει να σεβόμαστε όλοι πέρα από κάθε σύνορο είναι η αγάπη και ο σεβασμός για έναν άλλο άνθρωπο».

Η οικογένεια του Τζόκοβιτς πραγματοποίησε μια συναισθηματική συνέντευξη Τύπου στο εστιατόριό του στο Βελιγράδι την Πέμπτη, με τα εννέα προηγούμενα τρόπαια του Australian Open να εκτίθενται, πριν ακολουθήσει διαμαρτυρία μπροστά στο κοινοβούλιο.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατηγόρησε την αυστραλιανή κυβέρνηση για παρενόχληση και δίωξη, ισχυρισμούς που απέρριψε η Καμπέρα.

«Τον κρατούν αιχμάλωτο. Ποδοπατούν τον Νόβακ για να πατήσουν τη Σερβία», είπε ο Σρντιάν Τζόκοβιτς για τον γιο του.

Ορισμένοι επικριτές λένε ότι ο Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον χρησιμοποιεί το θέμα για να ενισχύσει τα διαπιστευτήριά του για την καταπολέμηση της πανδημίας, καθώς οι εκλογές πλησιάζουν τους επόμενους μήνες εν μέσω αύξησης ρεκόρ σε νέα κρούσματα Covid-19.

Η αρχική απόφαση να χορηγηθεί εξαίρεση στον Τζόκοβιτς, ο οποίος αρνείται σταθερά να αποκαλύψει το καθεστώς εμβολιασμού του ενώ επέκρινε δημόσια τα υποχρεωτικά εμβόλια, επικρίθηκε ευρέως σε μια χώρα όπου πάνω από το 90% του πληθυσμού είναι διπλοεμβολιασμένοι.

Ο Τζόκοβιτς βρεθεί σε ένα δικαστήριο την Δευτέρα, όταν ένας δικαστής θα επιχειρήσει να ξεδιαλύνει την πολυπλοκότητα του ομοσπονδιακού συστήματος της Αυστραλίας, βάσει του οποίου οι πολιτείες και οι περιοχές μπορούν να εκδίδουν εξαιρέσεις εμβολίων, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ελέγχει τα διεθνή σύνορα και μπορεί να ασκήσει βέτο σε αυτές τις εξαιρέσεις.

Καθώς τα καθημερινά κρούσματα της Αυστραλίας έφτασαν σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, πιέζοντας τα νοσοκομεία και προκαλώντας ελλείψεις εργατικού δυναμικού, η κυβέρνηση του Μόρισον και η κυβέρνηση της πολιτείας Βικτόρια, βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την ευθύνη για την κατάσταση.

Ο Τζόκοβιτς είχε λάβει άδεια εισόδου στη Βικτώρια από την πολιτειακή κυβέρνηση, η οποία δεν έχει την εξουσία να χορηγεί βίζα σε διεθνείς επισκέπτες. Ενώ ο λόγος της ιατρικής εξαίρεσης του δεν γνωστοποιήθηκε επίσημα, η εφημερίδα The Age ανέφερε ότι βασιζόταν στο ότι είχε προσβληθεί από την Covid-19 τους τελευταίους έξι μήνες.

Κατά την άφιξή του στη Μελβούρνη το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο, αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Συνοριακής Δύναμης στο αεροδρόμιο είπαν ότι ο Τζόκοβιτς δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει τους λόγους για την απαλλαγή του.

Ο Μόρισον είπε ότι η ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας ενημερώθηκε πριν από εβδομάδες ότι μια πρόσφατη μόλυνση δεν πληρούσε τα κριτήρια εξαίρεσης, παρόλο που μια κυβερνητική ομάδα εργασίας που παρέχει καθοδήγηση για τέτοια θέματα είχε συστήσει ότι μια μόλυνση τους τελευταίους έξι μήνες θα πρέπει να είναι επαρκής για να πληροί τις προϋποθέσεις.

Οι παράγοντες της ομοσπονδίας και οι αξιωματούχοι της Βικτώριας, δήλωσαν ότι ο Τζόκοβιτς δεν είχε λάβει προνομιακή μεταχείριση, προσθέτοντας ότι ήταν ανάμεσα σε «λίγες» εγκρίσεις για εξαιρέσεις σε μια ανώνυμη και ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης 26 αιτήσεων.

