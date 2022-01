Κοινωνία

Βύρωνας - Απόπειρα βιασμού: η μαρτυρία της 28χρονης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι υποστηρίζει η νεαρή γυναίκα για την γνωριμία με τον άνδρα μέσω Facebook, το ραντεβού τους και την ασέλγεια που καταγγέλλει σε βάρος της.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Η 28χρονη δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η διαδικτυακή γνωριμία της με έναν άνδρα, θα κατέληγε σε «εφιάλτη».

Συμφώνησαν να συναντηθούν στο Παγκράτι και όταν μπήκε στο αυτοκίνητό του, εκείνος την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία, στον Καρέα και ασέλγησε σε βάρος της, παρά τις αντιρρήσεις και τις διαμαρτυρίες της.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 η 28χρονη, ο άνδρας, που επιχείρησε να την βιάσει, βγήκε ημίγυμνος από το αυτοκίνητο, όταν έφτασε δίπλα τους ένα άλλο όχημα, ώστε να το «διώξει».

Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες της, ο άνδρας τελικώς επέστρεψε με το αυτοκίνητο την κοπέλα, στο σημείο όπου την συνάντησε.

Τα στελέχη της Ασφάλειας, με βάση την περιγραφή της γυναίκας, προσπαθούν να εντοπίσουν τον δράστη. Τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, που έγιναν μετά από διαδικτυακή γνωριμία.

Παρακολουθήστε την μαρτυρία της 28χρονης για όσα καταγγέλλει πως βίωσε στο πρώτο ραντεβού της με έναν άγνωστο άνδρα, που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

