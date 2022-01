Κόσμος

Πιράνχας: φονική επίθεση σε λουόμενους

Σε διαφορετικά περιστατικά επιθέσεων από ομάδες πιράνχας, έχασαν την ζωή τους αρκετοί λουόμενοι, στην Παραγουάη.

Σειρά επιθέσεων από πιράνχας έχει προκαλέσει σοκ στην Νότια Αμερική. Τέσσερα σώματα κολυμβητών εντοπίστηκαν δαγκωμένα μετά τις φονικές επιθέσεις πιράνχας στην Παραγουάη, όπου οι άνθρωποι σπεύδουν στα ποτάμια για να δροσιστούν από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Ο πρώτος θάνατος του νέου έτους καταγράφηκε την Κυριακή, όπου ένας 22χρονος απολάμβανε τη βουτιά του στον ποταμό Παραγουάη. Συναγερμός σήμανε όταν ο κολυμβητής εξαφανίστηκε. Ωστόσο, το πτώμα του εντοπίστηκε 45 λεπτά μετά, με τα πιράνχας να έχουν καταφάει διάφορα μέρη του σώματος του θύματός τους.

Η δεύτερη επίθεση συνέβη, επίσης, στον Παραγουάη όταν ένας 49χρονος βρέθηκε νεκρός έπειτα από επίθεση των πιράνχας. Είχε αναφερθεί η εξαφάνισή του λίγες ώρες νωρίτερα ενώ και αυτός εντοπίστηκε με δαγκωματιές στο πρόσωπο. Εικάζεται, ωστόσο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ο άνδρας πέθανε από ανακοπή και μετά δέχθηκε την επίθεση από τα πιράνχας. Ο ποταμός Παραγουάης είναι ένας από τους μεγαλύτερους στη Νότια Αμερική και στην Παραγουάη. Ρέει από βορρά προς νότο και διασχίζει τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Αργεντινή. Ο ποταμός έχει μήκος περίπου 2.695 χλμ. και πηγάζει από το υψίπεδο Σιέρα ντος Παρέκις, της βραζιλιάνικης πολιτείας Μάτο Γκρόσο και εκβάλλει στον ποταμό Παρανά.

Άλλοι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί με δαγκωματιές από πιράνχας στον ποταμό Τεμπικουάρι, παραπόταμο του Παραγουάη, την Κυριακή. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί κι άλλες επιθέσεις που ωστόσο δεν ήταν μοιραίες αλλά κατέληξαν σε σοβαρούς τραυματισμούς λουόμενων στον ποταμό Παρανά. Πρόσφατα, όπως αναφέρει ο enikos.gr είχαν αναφερθεί παρόμοια περιστατικά από επιθέσεις πιράνχας και στην Αργεντινή. Αυτές οι επιθέσεις καταγράφονται κυρίως το καλοκαίρι οπότε τα πιράνχας αναπαράγονται και έρχονται κοντά στην ακτή όταν χαμηλώνουν τα επίπεδα του νερού.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό βιολόγο Χούλιο Κάπλι, αν και στη χώρα υπάρχουν οκτώ ειδη πιράνχας, τις επιθέσεις τις κάνουν μόνο τα δύο. Τα φονικά είδη εντοπίζονται κυρίως στους ποταμούς Παρανά και Παραγουάη καθώς κρύβονται κάτω από τα ειπλέοντα φυτά και επιτίθενται αιφνιδιαστικά στα θύματά τους.

