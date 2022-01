Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι - Μεντί: Προσωρινά ελεύθερος ο Γάλλος αμυντικός

Ο Γάλλος μπακ είχε προφυλακιστεί στις φυλακές του Μάντσεστερ μετά τη σύλληψή του τον περασμένο Αύγουστο, καθώς κατηγορείται για 7 βιασμούς.

Την απόφαση να αφήσει τον κατηγορούμενο για επτά βιασμούς και σεξουαλική επίθεση, Μπενζαμέν Μεντί, προσωρινά ελεύθερο με εγγύηση και περιοριστικούς όρους έλαβε η αγγλική δικαιοσύνη.

Ο Γάλλος μπακ είχε προφυλακιστεί στις φυλακές του Μάντσεστερ μετά τη σύλληψή του τον περασμένο Αύγουστο. Ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι όταν του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες έκανε αίτημα αποφυλάκισης με καταβολή εγγύησης και εν τέλει το δικαστήριο Chester Crown το έκανε δεκτό.

Όσον αφορά στους περιοριστικούς όρους, ο Γάλλος διεθνής είναι υποχρεωμένος να διαμένει στην οικία του, να μην επικοινωνήσει με τους καταγγέλλοντες και να παραδώσει το διαβατήριό του.

Η επόμενη ακρόαση, από την οποία θα εξαρτηθεί αν θα παραμείνει ελεύθερος, με νέα εγγύηση και περιοριστικούς όρους είναι στις 24 Ιανουαρίου.

Η δίκη του Μπενζαμέν Μεντί που αρχικά είχε προγραμματιστεί εντός του Ιανουαρίου δεν θα ξεκινήσει μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο το νωρίτερο.

