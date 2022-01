Κοινωνία

Καιρός: ισχυρές λασποβροχές και στην Αττική το Σάββατο

Που και πότε θα ειναι εντονότερα τα φαινόμενα, Που θα εκδηλωθούν καταιγίδες και που υπάρχει πιθανότητα να πέσει και χαλάζι.

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες που σημειώνονται από το πρωί σήμερα, αναμένεται να συνεχιστούν και κατά το υπόλοιπο της ημέρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρότερα στις θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, όπου υπάρχει πιθανότητα και για χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Ισχυρές κατά τόπους βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται και στον νομό Αττικής από το μεσημέρι.

Λόγω των σχετικά αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης σε κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, Ιόνιο, Αιγαίο και Κρήτη, θα σημειωθούν λασποβροχές κατά τόπους.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 9-11 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά και τους 14-16 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και η Δυτική Πελοπόννησος, όπου τοπικά ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 5 έως 6 μποφόρ.?

