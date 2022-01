Πολιτική

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: αποκτά δυναμική το αίτημα για επιστροφή

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός στη βρετανική εφημερίδα εφημερίδα "The Telegraph",. με αφορμή και το "θραύσμα Fagan"

Στη «δυναμική που οικοδομείται», βήμα-βήμα, για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρεται με δηλώσεις του στη βρετανική εφημερίδα εφημερίδα «The Telegraph» ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με αφορμή την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα και στο Μουσείο της Ακρόπολης το «θραύσμα Fagan» από το Μουσείο Antonino Salinas του Παλέρμο, η οποία ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Πρωθυπουργός τονίζει στην «Telegraph» ότι η συμφωνία με το Μουσείο της Ιταλίας θα μπορούσε να αποτελέσει έναν οδικό χάρτη για τη συμφωνία με τη Βρετανία.

«Η συζήτηση άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή» σημειώνει ο Πρωθυπουργός για όσα ακολούθησαν μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Boris Johnson στις 16 Νοεμβρίου. «Η δική μου αίσθηση είναι ότι όντως οικοδομείται μια δυναμική και ασφαλώς ο “ελέφαντας στο δωμάτιο” είναι η συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε με το Βρετανικό Μουσείο» υπογραμμίζει στις δηλώσεις του στη βρετανική εφημερίδα.

Ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι η επίσκεψη στην Downing Street και η δημοσιότητα που έλαβε το ζήτημα βοήθησε να δημιουργηθεί «ένα μεγάλο κύμα διεθνούς υποστήριξης» για αυτό το σκοπό, με δεδομένο ότι και η κοινή γνώμη στη Βρετανία υποστηρίζει το αίτημα της επιστροφής των Γλυπτών (με βάση και την τελευταία δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά την επίσκεψη του Νοεμβρίου).

«Πρόκειται για ένα σημαντικό θραύσμα, ένα τμήμα της ζωφόρου που αναπαριστά τους θεούς και το οποίο βρισκόταν στη Σικελία για περίπου δύο αιώνες», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογραμμίζει ότι η επιστροφή του θραύσματος από την Ιταλία αποτελεί «σημαντικό βήμα» και τονίζει «δεν επιστρέφεται ως δάνειο αλλά ως κατάθεση για οκτώ χρόνια με την προοπτική να παραμείνει στη χώρα επ’ αόριστον».

Μενδώνη: προοπτική να παραμείνει σε μόνιμη βάση

Όπως εξήγησε, στις 5 Ιανουαρίου, ανακοινώνοντας τη συμφωνία, η Λίνα Μενδώνη η ιδιαιτερότητα και η σημασία της περίπτωσης του θραύσματος Fagan, από τον λίθου VI της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα, δεν έγκειται στην μακροχρόνια κατάθεση ('deposito') προς έκθεση του θραύσματος στο Μουσείο Ακρόπολης, αλλά στην προοπτική να παραμείνει σε μόνιμη βάση ('sine die') στο Μουσείο της Ακρόπολης, επανενωμένο για πάντα με την ζωφόρο του Παρθενώνα.

«Η πρόθεση και η επιδίωξη της Κυβέρνησης της Σικελίας να επαναπατριστεί οριστικά το απότμημα του Παλέρμο στην Αθήνα, επιβεβαιώνει τους μακρότατους δεσμούς πολιτιστικής συνάφειας και αδελφοσύνης των δύο περιοχών, καθώς και εμπράγματη αναγνώριση μιας κοινής μεσογειακής ταυτότητας» τόνισε η Υπουργός.

Το ρεπορτάζ της «Telegraph» σημειώνει ότι το θραύσμα του Παρθενώνα από το Μουσείο Antonino Salinas στο Παλέρμο της Ιταλίας θα παρουσιαστεί την Δευτέρα στο νέο του σπίτι, στο Μουσείο της Ακρόπολης, και θα λάβει τη θέση του στη ζωφόρο του Παρθενώνα, η οποία γίνεται όλο και πιο πλήρης με κάθε τμήμα που επιστρέφεται.

Νωρίτερα, στις 3 Ιανουαρίου, σε μια κίνηση συμβολισμού και ουσίας, ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Πολιτισμού έστειλαν μήνυμα επανένωσης όλων των τμημάτων του Παρθενώνα, με την επιστροφή των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο, με αφορμή την εκδήλωση για την επιστροφή δέκα θραυσμάτων των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

