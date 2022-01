Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: Ηχηρό μήνυμα η επιστροφή θραυσμάτων της Μετώπης

Eκδήλωση για την επιστροφή θραυσμάτων των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης.



Σε μια υψηλού συμβολισμού κίνηση, μήνυμα επανένωσης όλων των τμημάτων του Παρθενώνα, με την επιστροφή των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση για την επιστροφή θραυσμάτων των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

«Αυτό το ταξίδι της επιστροφής εκπέμπει από μόνο του ένα ηχηρό μήνυμα επανένωσης όλων των τμημάτων αυτού του μοναδικού μνημείου της ανθρωπότητας» δήλωσε ο πρωθυπουργός στο Μουσείο Ακρόπολης.

Μιλώντας στην αίθουσα του Παρθενώνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «είναι ένα πρώτο αλλά πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να συγκεντρωθούν εδώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης, όλα τα μικρότερα και μεγαλύτερα μέρη του διακόσμου του Παρθενώνα που βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο». Άλλωστε, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, «η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν αποτελεί θέμα απόστασης, γιατί, είτε αυτά βρίσκονται εδώ στην Αθήνα είτε οπουδήποτε στον κόσμο, προορισμός τους είναι μόνο ο Ιερός Βράχος και το σπουδαίο αυτό μουσείο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δείχνει έναν δρόμο ευθύνης και επιστημονικής συνέπειας. Αυτόν τον δρόμο ακολουθεί και συνολικά η ελληνική Πολιτεία, αναβαθμίζοντας σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Ένα αίτημα της UNESCO, ένα αίτημα πια της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά και ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται και προσωπικά ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, όπως διαπίστωσα στην πρόσφατη συνάντησή μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης για τον Βρετανό ομόλογό του: «Με κλασικές σπουδές ο ίδιος, λάτρης της αρχαίας Ελλάδος, είμαι σίγουρος ότι δεν θα εμποδίσει οποιαδήποτε δυνητική μελλοντική συμφωνία, αίροντας κάθε πιθανό πολιτικό πρόσκομμα. Εν ανάγκη, μάλιστα, τροποποιώντας και τον βρετανικό νόμο περί μουσείων ώστε να διευκολυνθεί η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Σημείωσε επίσης πως «δεν υπάρχουν πια ουσιαστικά επιχειρήματα τα οποία να καθυστερούν αυτό το σημαντικό ζητούμενο των καιρών και των ελληνοβρετανικών σχέσεων. Αυτή την ανάγκη, άλλωστε, θα τη θυμίζει καθημερινά στον φίλο μου Μπόρις η ίδια του η κόρη στην οποία έδωσε και το όνομα της Ίριδας».

«Κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι «η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς συμβολική, είναι απολύτως ουσιαστική» και σημείωσε ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα «αποτελούν οργανικά και αναπόσπαστα μέλη ενός σύνθετου αρχιτεκτονήματος και καλλιτεχνικού δημιουργήματος, καθώς συναποτελούν ενιαία και αδιαίρετη φυσική, αισθητική και νοηματική οντότητα».

Η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε στον αγώνα της Ελλάδας για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών ο οποίος ξεκίνησε σχεδόν αμέσως με τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και στη συνέχεια διεθνοποιήθηκε και τέθηκε σε συστηματική βάση τη δεκαετία του 1980 από την Μελίνα Μερκούρη.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της και καλώντας στο βήμα τον πρωθυπουργό, η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε: «Επιτρέψτε μου να ευχηθώ, το 2022 να είναι η χρονιά που θα σηματοδοτήσει την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην γενέθλια γη των Αθηνών».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να συγκεντρωθεί το σύνολο των αποτμημάτων του διακόσμου του Παρθενώνα που βρίσκονται σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο, η επανένωση των θραυσμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι το πρώτο βήμα.

Τα θραύσματα προέρχονται από τη ζωφόρο, τις μετόπες και τα αετώματα του Παρθενώνα. Το ένα από αυτά, το επάνω μέρος μιας νεανικής κεφαλής, συνδέεται με τη μορφή του δεύτερου από τα αριστερά επόπτη της πομπής των Παναθηναίων, που εικονίζεται στον λίθο VII της ανατολικής ζωφόρου. Αποτελεί το μοναδικό αυθεντικό θραύσμα του λίθου στο Μουσείο Ακρόπολης καθώς ο υπόλοιπος βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Η δεύτερη κεφαλή αποδίδεται στον πρώτο από αριστερά θαλλοφόρο της πομπής των Παναθηναίων, που εικονίζεται στον λίθο IX της βόρειας ζωφόρου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση των θραυσμάτων από τους συντηρητές στις μόνιμές τους θέσεις.

«Όλοι ελπίζουμε ότι αυτή η πράξη είναι μία νέα αρχή για την αποκατάσταση των Γλυπτών»

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης Δημήτρης Παντερμαλής τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για το Μουσείο. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει παγκοσμίως άλλο μνημείο που να είναι έτσι διαμελισμένο και να καταβάλλονται προσπάθειες χρόνια τώρα να επανασυνδεθούν τα κομμάτια. Η επανασύνδεση είναι μια ειδική διαδικασία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς» ανέφερε ο κ. Παντερμαλής για να προσθέσει: «Αυτό το μνημείο δέχεται σήμερα μερικά από τα σπαράγματά του και όλοι ελπίζουμε ότι αυτή η πράξη είναι μία νέα αρχή στο ζήτημα της αποκατάστασης των Γλυπτών του Παρθενώνα».

«Έρχονται σήμερα στο Μουσείο της Ακρόπολης, πρώτα αυτά, από την ίδια μας τη χώρα, για να αποτελέσουν παράδειγμα συνάρθρωσης και άλλων θραυσμάτων και λίθων που έχουν κατά καιρούς διασπαρεί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες» υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης.

«Αν, όπως λέγεται, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, η πράξη που συντελείται σήμερα εδώ ήρθε να αποτελέσει τον πρόδρομο για την επανένωση και των μεγάλων Παρθενώνιων τμημάτων που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, μία επανένωση που περιμένει το ίδιο το σώμα του μνημείου, έτσι όπως αποτυπώνεται, τόσο στην πλειονότητα της βούλησης του βρετανικού λαού αλλά και στην παγκόσμια βούληση, όπως αυτή εκφράστηκε από την απόφαση της UNESCO, στις 29 Σεπτεμβρίου» επισήμανε ο κ. Σταμπολίδης.

