Κοινωνία

Πρύτανης ΑΠΘ: απειλές για την ζωή του μετά την λήξη της κατάληψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε αναλυτικά σε δήλωσή του για το περιστατικό ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Ακόμη, κάλεσε όλα τα πολιτικά κόμματα να πάψουν να κρύβονται και να πάρουν καθαρή θέση

Απειλές κατά της ζωής του δέχεται ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Νίκος Παπαϊωάννου, μετά την πρόσφατη λήξη κατάληψης του πανεπιστημιακού χώρου μετά από 34 χρόνια.

Για γνωστούς τραμπούκους που «φαντασιώνονται ότι θα συνεχίσουν το έργο τους όπως είχαν συνηθίσει», κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου διαμηνύοντας παράλληλα ότι «η νομιμότητα και η ακαδημαϊκή τάξη είναι πια αδιαπραγμάτευτες.

Και, όπως φαίνεται και από τις παρακάτω φωτογραφίες προχώρησαν και σε έκδοση..κηδειόχαρτων ! τα οποία εντοπίζονται σε διάφορα σημεία της πόλης.

(πηγή εικόνων: parallaximag.gr)

Αναλυτικά η δήλωσή του κ. Οικονόμου:

"Ένας χώρος εντός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου που βρισκόταν επί δεκαετίες υπό κατάληψη, αποδόθηκε στην ακαδημαϊκή κοινότητα και θα αξιοποιηθεί προς όφελος των φοιτητών.

Το γεγονός αυτό οδήγησε τους γνωστούς τραμπούκους να απειλούν τη ζωή του Πρύτανη του ΑΠΘ Νίκου Παπαϊωάννου και να φαντασιώνονται ότι θα συνεχίσουν το έργο τους, όπως είχαν συνηθίσει.

Είναι μακριά νυχτωμένοι. Η Ελλάδα αλλάζει και στα ελληνικά πανεπιστήμια η νομιμότητα και η ακαδημαϊκή τάξη είναι πια αδιαπραγμάτευτες. Όποιος δεν το αποδεχτεί και συνεχίζει να μηρυκάζει αθλιότητες, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου. Φυσικά η καταδίκη τέτοιων φασιστικών συμπεριφορών είναι αυτονόητη και θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να πάψουν να κρύβονται και να πάρουν καθαρή θέση".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Άγιος Δημήτριος: τράπερ συνελήφθη για συνωστισμό



Σχολεία - Self test: ελλείψεις στα φαρμακεία στην εκπνοή της διορίας



Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: αποσωληνώθηκε η 16χρονη