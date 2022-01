Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Καμαρά στο στόχαστρο της Λίβερπουλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 20χρονος μέσος έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον κι άλλων συλλόγων από το νησί, αλλά και όλη την Ευρώπη.

Ο Αγκιμπού Καμαρά συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τον Ολυμπιακό και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αγγλικών ομάδων, όπως επιβεβαιώνει νέο δημοσίευμα στη Βρετανία.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα «Mirror» αναφέρεται ξανά στον 20χρονο μέσο από τη Γουϊνέα και επιμένει πως είναι στα πλάνα της Λίβερπουλ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ ψάχνει για ένα παίκτη στη μεσαία γραμμή και ο Καμαρά είναι στη λίστα του, μαζί με τους Ορελιέν Τσουαμενί της Μονακό, Φρανκ Κεσί της Μίλαν, Ντένις Ζακάρια και Φλόριαν Νόιχαους της Γκλάντμπαχ.

Εκτός από τη Λίβερπουλ, τη Λέστερ και τη Νιούκαστλ, η «Mirror» αναφέρει ότι ο Καμαρά εξετάζεται από Μονακό, Μπολόνια, Βαλένθια και Βιγιαρεάλ.

Ειδήσεις σήμερα:

e-ΕΦΚΑ: οδηγός για έκδοση σύνταξης από λογιστή ή δικηγόρο

Τζούμας για γυναικοκτονίες: είπα αυτά που δεν πιστεύω

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Φθιώτιδας: τραγική εμπειρία οι κηδείες νέων που αφήνουν ορφανά