Σεισμός στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Παπούα Νέα Γουινέα. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην Παπούα Νέα Γουινέα, ανακοίνωσε το ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:05 (τοπική ώρα· 04:05 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή της Νέας Βρετανίας και είχε εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων, εντοπίστηκε στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χώρας, σύμφωνα με το USGS.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ή ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η Παπούα Νέα Γουινέα βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, ζώνη όπου λόγω της τριβής τεκτονικών πλακών είναι έντονη η σεισμική και η ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Τον Ιούλιο του 2020, σεισμός 6,9 βαθμών προκάλεσε τρόμο στην πρωτεύουσα Πορτ Μόρεσμπι, πάντως δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές.

Τον Φεβρουάριο του 2018, σεισμός 7,5 βαθμών έπληξε τα υψίπεδα της χώρας προκαλώντας κατολισθήσεις που έθαψαν ολόκληρες κοινότητες. Τουλάχιστον 125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

