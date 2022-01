Πολιτική

Αχτσιόγλου - Τζανακόπουλος: Με κορονοϊό ο γιος τους

Θετικός στον κορονοϊό το 6 μηνών παιδί της Έφης Αχτσιόγλου και του Δημήτρη Τζανακόπουλου.

Η ίδια με ανάρτησή της στο facebook έγραψε:

«Δυστυχώς ο μικρός μας νοσεί με κορωνοϊό. Τόσο εγώ όσο και ο Δημήτρης είμαστε (προς το παρόν) αρνητικοί. Βρισκόμαστε σε καραντίνα μέχρι νεωτέρας. Μόνη μας έγνοια τώρα η γρήγορη ανάρρωση του μικρούλη. Δύναμη και υπομονή σε όσες/ους περνάνε δύσκολα και καλή ανάρρωση».

