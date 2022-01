Κοινωνία

Γυναικοκτονία Μακρυνίτσα: Ο Τζούμας προσέβαλε την κόρη μου λέει ο πατέρας της Κωνσταντίνας

"Τα λόγια του κ. Τζούμα προσβάλουν εμένα, την κόρη μου κι όλα τα θύματα των γυναικοκτονιών. Αυτό και τίποτα άλλο." δήλωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης Κωνσταντίνας

Συγκλονίζει ο πατέρας της αδικοχαμένης Κωνσταντίνας Τσάπα η οποία έχασε τη ζωή της στη Μακρινίτσα Πηλίου μαζί με τον αδερφό της, Γιώργο Τσάπα, πέρυσι τον Απρίλιο, από τις φονικές μαχαιριές του εν διαστάσει συζύγου της.

Ο Αποστόλης Τσάπας μαζί με την σύζυγο του και μητέρα της εκλιπούσας, Αθανασία Μαργαριτέλη μεγαλώνουν το 3,5 ετών εγγονάκι τους, καθώς μετά την δολοφονία της μητέρας του ανέλαβαν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του.

Μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Κωνσταντίνου Τζούμα, ο πατέρας της άτυχης Κωνσταντίνας πήρε θέση και έδωσε τη δική του απάντηση για την φράση του κ.Τζούμα « οι γυναικοκτονίες στην Ελλάδα οφείλονται στη φλυαρία των γυναικών», μία τοποθέτηση που προκάλεσε σάλο στη κοινή γνώμη.

"Ο άνθρωπος αυτός δεν στέκει καλά" είπε ο πατέρας της αδικοχαμένης Κωνσταντίνας Τσάπα, ένα ακόμη θύμα ενός βίαιου συζύγου το καλοκαίρι σε ένα χωριό του Πηλίου.

"Δηλαδή τι θέλει να μας πει; Ότι οι άντρες δεν είναι φλύαροι; Πως οι γυναίκες πρέπει να σηκώσουν ένα μαχαίρι ή να πάρουν ένα πιστόλι και να αρχίσουν να σκοτώνουν;».

Και συνεχίζει: "Τις γυναίκες δεν πρέπει να τις χτυπάμε ούτε με τριαντάφυλλο . Μάλλον ο συγκεκριμένος κύριος δεν πρέπει να τα χει καλά με τις γυναίκες αλλιώς δεν εξηγείται αυτό που ξεστόμισε".

Για να συμπληρώσει: "Τα λόγια του κ. Τζούμα προσβάλουν εμένα, την κόρη μου κι όλα τα θύματα των γυναικοκτονιών. Αυτό και τίποτα άλλο. Ο συγχωρεμένος ο πεθερός μου, μου έμαθε ότι πρέπει να μετράμε τις κουβέντες μας και ακολουθώ το παράδειγμα του. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερα για αυτό που ξεστόμισε ο συγκεκριμένος κύριος".

"Δυστυχώς όταν θέλεις να προκαλέσεις, πατάς πάνω στον πόνο των άλλων. Μόνο που ο δικός σας λόγος κυρίε Τζούμα δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είναι μια ασυναρτησία. Ίσως γιατί δε νιώσατε ποτέ την αγάπη την χαρά και την τρυφερότητα, που εκφράζεται από ένα φλύαρο στόμα", είπε σε δήλωσή της η δικηγόρος της οικογένειας της Κωνσταντίνας, Ανθούλα Ανάσογλου.

