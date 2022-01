Κοινωνία

Κάτω Πατήσια: Όπλα και ναρκωτικά στο σπίτι του 30χρονου πιστολέρο

Πανικός το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας 30χρονος Αλβανός βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του κι άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Όπλα και ναρκωτικά βρέθηκαν στο σπίτι του 30χρονου Αλβανού, ο οποίος πυροβολούσε άσκοπα από το μπαλκόνι το σπιτιού του στην πλατεία Αμερικής και συνελήφθη το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια, με δύο γεμιστήρες και 71 φυσίγγια, μία ζυγαριά ακριβείας και δύο συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 117,7 γραμμαρίων.

0 30χρονος κρατείται και ανακρίνεται στην Ασφάλεια Αττικής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν ο άντρας βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του κι άρχισε να πυροβολεί.

Αφού πυροβόλησε τουλάχιστον 6 φορές, επέστρεψε και κλειδώθηκε στο σπίτι του, στην οδό Εφέσου, στην Πλατεία Αμερικής, στα Κάτω Πατήσια.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με τη συμμετοχή διαπραγματευτή και τελικά ο δράστης πείσθηκε μετά από περίπου 1 ώρα να παραδοθεί και να οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα.

