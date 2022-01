Πολιτισμός

Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός

Μυστήριο με τον θάνατο του δημοφιλή ηθοποιού. Η ανάρτησή του λίγο πριν βρεθεί νεκρός. Η ανακοίνωση των αμερικανών Αρχών.

Νεκρός βρέθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός κωμικός Μπομπ Σάγκετ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενε στη Φλόριντα, μετά από μία παράστασή του στο Τζάκσονβιλ. Η αιτία του θανάτου του διάσημου ηθοποιού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο δεν οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών, καθώς δεν βρέθηκε καμία ουσία από τις έρευνες των αστυνομικών.

Ο Μπομπ Σάγκετ, ήταν 64 ετών έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από την συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Full House».

Λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του, έγραψε στο Twitter για να πει πόσο διασκέδασε κάνοντας μια παράσταση στο Τζάκσονβιλ.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Ανακοίνωση των αμερικανικών Αρχών αναφέρει ότι για το συμβάν ειδοποιήθηκαν από το προσωπικό του Ritz-Carlton, καθώς ο Μπομπ Σάγκετ δεν ανταποκρινόταν στις ειδοποιήσεις τους. «Ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως Ρόμπερτ Σάγκετ και διαπιστώθηκε ότι πέθανε στο σημείο. Οι ντετέκτιβ δεν βρήκαν σημάδια επίθεσης ή χρήσης ναρκωτικών», ανέφερε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022

Ο Μπομπ Σάγκετ πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του ABC «Full House» και το σίκουελ του Netflix Fuller House. Ήταν επίσης δημοφιλής παρουσιαστής των πιο αστείων ερασιτεχνικών βίντεο της Αμερικής «America’s Funniest Home Videos», από το 1989 έως το 1997.

Είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε τρία παιδιά.

