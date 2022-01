Πολιτική

Σχολεία - Οικονόμου: Τηλεκπαίδευση και έκτακτες προσλήψεις εκπαιδευτικών

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα 15.547 κρούσματα.

«Η διά ζώσης λειτουργία των σχολείων είναι καίριας σημασίας για υγειονομικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους. Αυτή είναι η πανευρωπαική τάση. Βασική μας μέριμνα είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση της λειτουργίας της Οικονομίας και της Εκπαίδευσης», επεσήμανε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στο briefing των πολιτικών συντακτών.

Όπως ενημέρωσε ο κ. Οικονόμου διενεργήθηκε έλεγχος σε 1,6 εκατομμύρια ανθρώπων, ο μεγαλύτερος έλεγχος πληθυσμού έως τώρα, και εντοπίστηκαν 15.547 κρούσματα, τα οποία, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα κυκλοφορούσαν στην κοινότητα χωρίς να γνωρίζουν ότι νοσούν και ως εκ τούτου θα προκαλούσαν περαιτέρω διασπορά του ιού. «9 στους 10 δικαιούχους έλαβαν αυτοδιαγνωστικά τεστ» σημείωσε ο κ. Οικονόμου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε και λόγο για άμεση κάλυψη των κενών που τυχόν προκύψουν σε εκπαιδευτικούς λόγω της πανδημίας. «Προφανώς περιμένουμε αυξημένα κρούσματα και μια σειρά από αρρυθμίες κυρίως τις πρώτες ημέρες. 'Αλλωστε κάθε εργασιακή δραστηριότητα, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και διεθνώς, παρουσιάζει αρρυθμίες εξαιτίας της πανδημίας και της προσωρινής απουσίας μεγάλου αριθμού εργαζόμενων. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και εδώ. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στα σχολεία από σήμερα» είπε και συμπλήρωσες ότι «Για αυτό και έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν εκ των έσω (π.χ. με αναμόρφωση ωραρίου) αλλά και με διάθεση - πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που θα βρίσκονται σε προσωρινή καραντίνα λόγω του ιού. Ήδη από σήμερα προχώρησαν 850 προσλήψεις». Επίσης διαβεβαίωσε πως «η τηλεκπαίδευση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, λειτουργεί κανονικά».

Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση του ΕΣΥ, ο Γιάννης Οικονόμου επανέλαβε πως «είμαστε εδώ με μελετημένο σχέδιο και συγκεκριμένες δράσεις για να απαντάμε στην πορεία της πανδημίας, όπου αυτό χρειάζεται».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονομού στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

Για το άνοιγμα των σχολείων

Βασική μέριμνα της Κυβέρνησης, από την έναρξη της πανδημίας, είναι διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση της πληρότητας λειτουργίας στην οικονομία, την κοινωνία και την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτής της πάγιας δέσμευσής μας, άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη την Επικράτεια, με επικαιροποιημένο -σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Ειδικών- πρωτόκολλο. Ένα πρωτόκολλο που βασίζεται στους αυξημένους διαγνωστικούς ελέγχους. Αυτή άλλωστε είναι και η κυρίαρχη ευρωπαϊκή τάση, καθώς -παρά την έκρηξη των κρουσμάτων της «O»- άνοιξαν από τις προηγούμενες ημέρες τα σχολεία στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Λετονία και την Ιρλανδία, ενώ σήμερα -μαζί με την Ελλάδα- άνοιξαν σε Ιταλία, Ολλανδία, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Σλοβακία, Πολωνία, Μάλτα, Κύπρο, Κροατία, Λιθουανία, Εσθονία, Τσεχία και Ρουμανία.

Κρίνεται, άλλωστε, τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, ότι η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων είναι καίριας σημασίας για λόγους εκπαιδευτικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς. Ειδικότερα:

Τα παιδιά στο σχολείο για το ίδιο το εκπαιδευτικό έργο, κρίνεται απαραίτητο να βρίσκονται μαζί με τους δασκάλους, τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία.

-Δεύτερον, για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, που διασφαλίζεται στο φυσικό τους χώρο, με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους.

Και τρίτον, διότι η δια ζώσης λειτουργία της εκπαίδευσης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά, καθώς απλώνεται στα σχολεία ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας, τόσο με την τήρηση των κανόνων και των προστατευτικών μέτρων όσο και κυρίως με τη διενέργεια συστηματικών τεστ.

Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η διάσταση αυτή θέλω να επισημάνω ότι με βάση το πρωτόκολλο με τα οποία ξεκινούν τα σχολεία:

Διενεργήθηκαν μέχρι χθες τεστ σε 1,6 εκατομμύρια ανθρώπων. Έγινε ο μεγαλύτερος έλεγχος πληθυσμού από αυτούς που έχει γίνει μέχρι τώρα.

Έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί 15.547 κρούσματα. Τα πρόσωπα αυτά τα οποία είχαν βρεθεί θετικά, θα κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν ιδέα ότι είναι φορείς της νόσου και ενδεχομένως θα προκαλούσαν 10πλάσιο αριθμό κρουσμάτων. 'Αρα κάθε κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχανισμού των self test είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του ιού. Και να σημειωθεί ότι θα γίνουν και σήμερα τεστ για την πρόσβαση των παιδιών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία αύριο και θα διενεργηθεί ένα ακόμη επιπλέον τεστ αυτή την εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά τη δωρεάν διανομή των self test μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια καταφέραμε:

- Να δοθούν έως χθες περισσότερα από 6,7 εκατ. τεστ στο 87,4% των δικαιούχων μαθητών και εκπαιδευτικών, δηλ. σε 1.342.000 δικαιούχους. Είχαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση από ποτέ, της τάξης του 90%, όταν όλες τις προηγούμενες φορές το maximum που φτάναμε ήταν το 70% και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εκπαιδευτική κοινότητα για την ανταπόκρισή της στο νέο πρωτόκολλο. Για πρώτη φορά παρέλαβαν έως και χθες self test σχεδόν 9 στους 10 δικαιούχους.

Υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν κατάφεραν να προμηθευτούν τα self test και σε αυτούς διατέθηκαν από τις Σχολικές Μονάδες σήμερα το πρωί. Σχολικές Μονάδες που είχαν πάρει έγκαιρα τις κατάλληλες οδηγίες για το πώς θα διαχειριζόμασταν τα προβλήματα αυτά. 'Αλλωστε μετά και από τις ενέργειες εφοδιασμού που έγιναν χθες το βράδυ και που θα συνεχίσουν να γίνονται υπολογίζεται ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο απόθεμα στις σχολικές μονάδες από τον απαιτούμενο για να καλυφθούν όσοι δεν έχουν προμηθευτεί τα δωρεάν self test.

Η Κυβέρνηση εποπτεύει στενότατα τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και θα κάνει το μέγιστο δυνατό, ώστε να λειτουργήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και τις οικογένειές τους.

Προφανώς περιμένουμε αυξημένα κρούσματα και μια σειρά από αρρυθμίες κυρίως τις πρώτες ημέρες. 'Αλλωστε κάθε εργασιακή δραστηριότητα, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και διεθνώς, παρουσιάζει αρρυθμίες εξαιτίας της πανδημίας και της προσωρινής απουσίας μεγάλου αριθμού εργαζόμενων. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και εδώ. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στα σχολεία από σήμερα. Για αυτό και έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν εκ των έσω (π.χ. με αναμόρφωση ωραρίου) αλλά και με διάθεση- πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που θα βρίσκονται σε προσωρινή καραντίνα λόγω του ιού. Ήδη από σήμερα προχώρησαν 850 προσλήψεις.

Παράλληλα, η πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης είναι διαθέσιμη στην εκπαιδευτική κοινότητα για τις περιπτώσεις που θα αναστέλλεται προσωρινά η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων. Η τηλεκπαίδευση λειτουργεί κανονικά. Όποτε κλείνει ένα τμήμα είτε λόγω κορονοϊού είτε λόγω φυσικών καταστροφών (σεισμός, χιόνι), αμέσως η εκπαιδευτική διαδικασία μεταφέρεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας CISCO Webex καθώς το δικαίωμα χρήσης 154.000 αδειών για τους εκπαιδευτικούς προβλέπεται αυτή τη στιγμή και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τον Ιούλιο 2023.

Σε ό,τι αφορά τα τεστ

Βασική παράμετρος του σχεδίου ανάσχεσης της πανδημίας και πορείας μας μέσα σε αυτήν με ασφάλεια είναι η διενέργεια μαζικότατων διαγνωστικών ελέγχων. Η Ελλάδα -σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ECDC- βρίσκεται στην 1η θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό.

Πραγματοποιούνται καθημερινά, απολύτως δωρεάν -και επομένως χωρίς να χρειάζεται συνταγογράφηση- rapid και PCR test από τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ -περίπου 190 σημεία καθημερινά σε όλη τη χώρα- αλλά και στα Νοσοκομεία και τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα διατίθενται δωρεάν εκατομμύρια self test, όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Ήδη για την διενέργεια δωρεάν self, rapid και PCR test έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 320 εκατ.. Συγκεκριμένα:

- Ο ΕΟΔΥ έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα εντελώς δωρεάν πάνω από 9.000.000 διαγνωστικά rapid και PCR test, πέρα από εκείνα που έχουν γίνει σε δομές του Ε.Σ.Υ. και φυσικά η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη

-Παράλληλα, από τον Απρίλιο έως το τέλος του 2021 δόθηκαν δωρεάν περισσότερα από 86.400.000 self test σε πάνω από 7.660.000 συμπολίτες μας.

Οι αριθμοί αποδεικνύουν το μέγεθος της μέριμνας και το εύρος της επιμελητείας που χρειάστηκε για να φτάσουμε σε αυτό το μέγεθος ελέγχων.

Για το Ε.Σ.Υ.

Παρά τη ραγδαία αύξηση των νέων κρουσμάτων εξαιτίας της μετάλλαξης «O» οι νοσήσεις -σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία - πιέζουν το Σύστημα Υγείας, έως τώρα κυρίως σε απλές κλίνες νοσηλείας. Από τις εισαγωγές, όμως, που γίνονται καθημερινά στα νοσοκομεία μας για κορονοϊό, ένα ποσοστό εξακολουθεί να αφορά περιπτώσεις «Δέλτα», με βαρύτερη νόσηση, γεγονός που συντηρεί την πίεση στις Μ.Ε.Θ..

-Με αυτά τα δεδομένα, προχωρούμε σε νέες επιμέρους ρυθμίσεις ύσστερα από συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές στην Αθήνα διαθέτουν στο Ε.Σ.Υ. από το 10% έως το 15% των απλών κλινών τους για νοσηλείες Covid. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε επιπλέον 300-400 κλίνες Covid, πέρα από τις 300 που έχουν ήδη διατεθεί στην Αθήνα.

-Επιπλέον, το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο θα λειτουργεί πλέον μόνο για Covid περιστατικά, πλην των ειδικών κλινικών που έχει.

-Στα απλά περιστατικά θα υπάρξει συνδρομή και από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ.

-Οι μικρότερες ιδιωτικές Κλινικές, που δεν έχουν τις υποδομές να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, θα ενισχύσουν -ύστερα από συνεννόηση που έγινε με το Υπουργείο Υγείας- το Ε.Σ.Υ. με το προσωπικό τους, για να καλύπτονται κενά που παρουσιάζονται εξαιτίας της νόσησης νοσηλευτικού προσωπικού.

-Από την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου ξεκινάει και η επίταξη των υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών στις ειδικότητες Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής στις Περιφέρειες Θράκης, Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Σε κάθε τομέα που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της πανδημίας έτσι και στο Ε.Σ.Υ. -πολύ περισσότερο θα έλεγα για το Ε.Σ.Υ.- είμαστε εδώ, και συνεχίζουμε με μελετημένο σχέδιο, με συγκεκριμένες δράσεις, κάνοντας πάντοτε έγκαιρα τις απαιτούμενες προσαρμογές για να απαντάμε στην δυναμική της πανδημίας όπως χρειάζεται..

Νέο πακέτο 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών, αγροτών και επιχειρήσεων

Η χώρα μας -όπως και ολόκληρη η Ευρώπη- συνεχίζει να αντιμετωπίζει την παγκόσμια έκρηξη στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προκαλεί αναταράξεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μπροστά στη νέα αυτή εξωγενή πρόκληση, η Κυβέρνηση, υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για προστασία του καταναλωτή, συνεχίζει -για πέμπτο μήνα- να στηρίζει την ελληνική κοινωνία απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση.

Για το σκοπό αυτό, έχουμε διαθέσει, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, περισσότερα από 1,3 δισ. ευρώ. Από αυτόν, μάλιστα, το μήνα επεκτείνονται τα μέτρα στήριξης στους επαγγελματίες και σε όλες ανεξαρτήτως τις επιχειρήσεις, από τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες μέχρι τις μεγαλύτερες, διαθέτοντας για τον Ιανουάριο, άλλα 395 εκατ. ευρώ. Πρόκειται -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- για ένα γενναίο, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό σχέδιο ενισχύσεων, που περιλαμβάνει πλέον και τις επιχειρήσεις ώστε να παραμείνουν σε τροχιά ανάπτυξης και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Αλλά και για να μην αυξηθεί και, κυρίως, για να μην περάσει το κόστος παραγωγής στις τιμές των προϊόντων, στον καταναλωτή και τα νοικοκυριά.

Το πρόγραμμα αυτό -όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός- θα πλαισιωθεί σύντομα και από ένα άλλο, που αφορά συνολικά την εξοικονόμηση ενέργειας και θα προβλέπει επιδότηση για την αντικατάσταση των παλαιών πιο ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών οι οποίες στη συνέχεια θα ανακυκλώνονται.

Η νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση περιλαμβάνει:

-Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια: Η μέση μηνιαία ενίσχυση για τα νοικοκυριά αντιστοιχεί σε 42 ευρώ για τις πρώτες 300 KWh, ενώ για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο σε 54 ευρώ για τις πρώτες 300 KWh. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα για τα νοικοκυριά με κοινωνικό τιμολόγιο της κάλυψης έως και 90% της ανατίμησης σε σχέση με αυτή που είχαν τις αντίστοιχες περιόδους πέρυσι. Και για τα υπόλοιπα νοικοκυριά στην κάλυψη του 70% της αύξησης.

-Παράλληλα, θα επιδοτηθούν οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση). Η επιδότηση θα ανέλθει στο 50% του αυξημένου κόστους και αφορά όλη την μηνιαία κατανάλωση. Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης ορίζεται σε 65 ευρώ ευρώ ανά MWh.

-Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο: Η επιδότηση των οικιακών τιμολογίων θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για όλους του παρόχους και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Επιπλέον θα δοθεί και έκπτωση από τη «ΔΕΠΑ Εμπορίας» ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση στους πελάτες της και θα ζητηθεί αντίστοιχη στήριξη από τους υπόλοιπους παρόχους.

-Παράλληλα, επεκτείνεται η επιδότηση του φυσικού αερίου από την Κυβέρνηση σε όλους τους εμπορικούς καταναλωτές και στη Βιομηχανία ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων. Για τον Ιανουάριο η επιδότηση ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά MWh.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

Παρά το δυσχερές διεθνές περιβάλλον, η Κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη στην πορεία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που έχει ως βασικούς πυλώνες την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και την τόνωση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Μετά από έγκριση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη, εντάσσονται στο Ταμείο ακόμη 55 έργα, προϋπολογισμού 3,35 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για 8 έργα που αφορούν στην πράσινη μετάβαση προϋπολογισμού 1,76 δισ. ευρώ. Τρία έργα για την Ψηφιακή μετάβαση προϋπολογισμού 185,19 εκατ. ευρώ. Εικοσιένα έργα για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την Κοινωνική Συνοχή, ύψους 1 δισ. ευρώ. Και 23 έργα που αφορούν τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας 397,82 εκατ. ευρώ. Συνολικά έως τώρα έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 103 έργα με συνολικό Προϋπολογισμό πάνω από 6 δισ. ευρώ.

Τα έργα αυτά δημιουργούν ένα σημαντικό αναπτυξιακό πλεόνασμα, το οποίο μεταφέρεται άμεσα, με ενδιάμεσες πολιτικές, στην κοινωνία και μετατρέπεται σε κοινωνικό κεκτημένο ευημερίας.

Σε ισχύ η πλατφόρμα για την απαλλαγή τελών κινητής τηλεφωνίας για νέους 15-29 ετών

Από σήμερα είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr η πλατφόρμα στην οποία οι νέοι ηλικίας από 15-29 ετών θα μπορούν να δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τους και να απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Πρόκειται για μια ακόμη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία υλοποιείται και αφορά τα νέα παιδιά που θα μπορούν με μικρότερο κόστος, ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα κάθε μήνα να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο».

