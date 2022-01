Τεχνολογία - Επιστήμη

Anagnorisi.emvolio.gov.gr: η πλατφόρμα για δήλωση εμβολιασμών στο εξωτερικό

Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούνται ηλεκτρονικά ως εμβολιασμένοι στο Μητρώο εμβολιασμών εξωτερικού. Βήμα βήμα η διαδικασία.



Σε λειτουργία τέθηκε από το απόγευμα της Δευτέρας η πλατφόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr για τη δήλωση εμβολιασμών που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό. Έτσι, όσοι διαθέτουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID ή ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας που έχει προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταχωρούνται ηλεκτρονικά ως εμβολιασμένοι στο Μητρώο εμβολιασμών εξωτερικού που τηρεί η ΗΔΙΚΑ.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά και αφορά σε πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα και ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους:

είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

είτε σε τρίτη χώρα (ή έδαφος) που έχει προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ με βάση τις αποφάσεις ισοδυναμίας της ΕΕ.

Η διαδικασία δήλωσης είναι ιδιαίτερα απλή:

Αρχικά ο πολίτης ταυτοποιείται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του στο Taxisnet. Στη συνέχεια, καταχωρεί τον ΑΜΚΑ (ή, εναλλακτικά, τον ΠΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του), καθώς επίσης και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου του. Κατόπιν, ο πολίτης αναρτά στην πλατφόρμα το πρωτότυπο πιστοποιητικό εμβολιασμού του σε μορφή pdf. Μέσω του QR code του πιστοποιητικού, η πλατφόρμα ελέγχει αυτόματα την εγκυρότητά του και εξάγει τα στοιχεία του εμβολιασμού που αναγράφονται σε αυτό. Αμέσως μετά τον έλεγχο, η δόση του εμβολιασμού που βεβαιώνεται από το πιστοποιητικό εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη και ο πολίτης καλείται να καταχωρήσει στοιχεία τυχόν προηγούμενων δόσεων (είδος εμβολίου, ημερομηνία και χώρα εμβολιασμού). Για παράδειγμα, αν το πιστοποιητικό αφορά σε δεύτερη δόση, ζητούνται τα στοιχεία της πρώτης ή, αν αφορά σε τρίτη δόση, ζητούνται τα στοιχεία των δύο προηγούμενων κοκ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, η συναλλαγή λαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και ο πολίτης μπορεί να εκτυπώσει το αποδεικτικό καταχώρησης.

Από την επόμενη ημέρα, ο πολίτης μπορεί να εκδίδει είτε εθνική βεβαίωση εμβολιασμού, είτε Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID για τον εμβολιασμό του. Επιπλέον, θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να προγραμματίζει ραντεβού για αναμνηστική δόση στην Ελλάδα μέσα από το emvolio.gov.gr.

Σημειώνεται ότι για να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία πρέπει τα αναγραφόμενα στο πιστοποιητικό στοιχεία του πολίτη να ταιριάζουν με τα αντίστοιχα στοιχεία που αντλούνται από την πλατφόρμα. Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν. Συνεπώς, το πιστοποιητικό που αναρτά ο πολίτης στην πλατφόρμα πρέπει:

Να είναι ακόμα σε ισχύ και

Να περιέχει στοιχεία εμβολιασμού, με αναγνωρισμένο από την Ελλάδα εμβόλιο.

Σε κάθε διαφορετική από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Το anagnorisi.emvolio.gov.gr υλοποιήθηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατάλογος των τρίτων χωρών (ή εδαφών) που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ με βάση τις αποφάσεις ισοδυναμίας της ΕΕ ανανεώνεται διαρκώς.

Αυτή τη στιγμή οι χώρες (ή τα εδάφη) ανέρχονται σε 33 και είναι οι: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Πράσινο Ακρωτήριο, Ελ Σαλβαδόρ, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισραήλ, Ισλανδία, Λίβανος, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Παναμάς, 'Αγιος Μαρίνος, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Τόγκο, Τουρκία, Δημοκρατία της Ουκρανίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουρουγουάη, Βατικανό.

Περισσότερες πληροφορίες για την αμοιβαία αναγνώριση ψηφιακών πιστοποιητικών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών μπορείτε να βρείτε στο https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el#-covid---4

Σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία μέσω του anagnorisi.emvolio.gov.gr μπορείτε να βρείτε στο https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/selfsubmanual.pdf

