Δανία: Σκάνδαλο με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας

Υπό κράτηση ο επικεφαλής της υπηρεσίας ξένων πληροφοριών.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ξένων πληροφοριών της Δανίας, Λαρς Φίντσεν, παραμένει υπό κράτηση για την εμπλοκή του σε μια υπόθεση διαρροής «άκρως απόρρητων» πληροφοριών, μετέδωσε σήμερα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός DR.

Οι δύο υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας βρίσκονται στη δίνη ενός φερόμενου σκανδάλου από τότε που τέσσερις νυν και πρώην εργαζόμενοι συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο με κατηγορίες για διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών, μια υπόθεση που φέρει τον κίνδυνο να αμαυρώσει τη φήμη των υπηρεσιών της χώρας στο εξωτερικό.

Ο Φίντσεν είναι ο μόνος που παραμένει υπό κράτηση όσο συνεχίζεται η έρευνα. Η είδηση, που μεταδόθηκε από το DR και από άλλα δανέζικα μέσα ενημέρωσης, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο όταν άρθηκε η απαγόρευση δημοσιοποίησης της υπόθεσης. «Θέλω οι κατηγορίες να αποσυρθούν και δηλώνω αθώος. Αυτό είναι εντελώς παρανοϊκό», είπε ο Φίντσεν σε δημοσιογράφους στην ακροαματική διαδικασία, όπου ένας δικαστής αποφάσισε να παρατείνει την κράτηση του μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ritzau.

Η εισαγγελία αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση και το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να επικοινωνήσει με τον Φίντσεν ή με τον δικηγόρο του. Η υπόθεση, για την οποία οι αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα πολύ λίγες πληροφορίες, δικάζεται κεκλεισμένων των θυρών, γεγονός που σημαίνει ότι οι ακριβείς κατηγορίες και η φύση των πληροφοριών που διέρρευσαν δεν έχουν δημοσιευθεί. Οι τέσσερις αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών κατηγορούνται για παραβίαση ενός άρθρου του ποινικού κώδικα, που περιλαμβάνει προδοσία, «διαβιβάζοντας άκρως απόρρητες πληροφορίες», ανέφερε σήμερα η Δανέζικη Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (PET) στο Reuters.

Οι άκρως διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορούν να προκαλέσουν στη Δανία ή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ «σοβαρή ή εξαιρετικά σοβαρή ζημιά» εάν μεταβιβαστούν, ανέφερε. Η μέγιστη ποινή για ένα τέτοιο αδίκημα είναι 12 χρόνια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος επικαλέστηκε πηγές που δεν κατονομάζονται, η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από διαρροές απόρρητων πληροφοριών σε δανέζικα μέσα ενημέρωσης. Ο DR ανέφερε το 2020 ότι η Δανέζικη Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας είχε κοινοποιήσει ανεπεξέργαστα δεδομένα από καλωδιακά δίκτυα πληροφοριών με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι η NSA μπορεί να είχε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικές συνομιλίες Δανών πολιτών.

Πέρυσι, πολλά άλλα δανέζικα μέσα ενημέρωσης είχαν δημοσιεύσει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες. Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, ο Φίντσεν και τέσσερις άλλοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τον Αύγουστο του 2020, αφότου ένα ανεξάρτητο συμβούλιο που εποπτεύει την υπηρεσία πληροφοριών προέβη σε κατηγορίες για σοβαρές αδικοπραγίες. Τον περασμένο μήνα αυτές οι κατηγορίες απορρίφθηκαν από μια επιτροπή έρευνας και οι αναστολές άρθηκαν.

