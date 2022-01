Παράξενα

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Πήγε τον γιό της για τεστ κλειδωμένο στο πορτμπαγκάζ!

Η Τεξανή καθηγήτρια Λυκείου συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, αλλά δέχεται μηνύματα συμπαράστασης.

Τεξανή που κλείδωσε τον δεκατριάχρονο γιο της στον... χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου της για να τον πάει σε κέντρο όπου γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις για τον SARS-CoV-2 είναι αντιμέτωπη με ποινική δίωξη, αλλά δέχεται επίσης εκδηλώσεις συμπαράστασης.

Η Σάρα Μπιμ οδήγησε τη Δευτέρα 3η Ιανουαρίου ως το στάδιο Πρίτζον του Χιούστον, όπου μπορεί κανείς να υποβληθεί σε τεστ χωρίς να βγει από το αυτοκίνητο.

Εξήγησε στην υπεύθυνη του χώρου ότι είχε πάει για τον γιο της, που είχε θετικό αποτέλεσμα σε προηγούμενο τεστ, όμως προτίμησε να τον μεταφέρει μέσα στο πορτ-μπαγκάζ, για να μειωθεί ο κίνδυνος να μολυνθεί η ίδια.

Η υπάλληλος της εγκατάστασης απαίτησε να δει το παιδί και ξεκαθάρισε πως δεν θα γινόταν καμιά εξέταση εάν ο έφηβος δεν καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Η αστυνομία, που κλήθηκε από την υπάλληλο, με τη βοήθεια του υλικού από τις κάμερες του συστήματος παρακολούθησης, συνέλαβε το Σάββατο την κυρία Μπιμ, η οποία είναι καθηγήτρια λυκείου. Τη βαρύνει η κατηγορία ότι έθεσε σε κίνδυνο ανήλικο. Αφέθηκε ελεύθερη την επομένη, μετά την καταβολή εγγύησης 1.500 δολαρίων.

Χθες Δευτέρα, παλιοί μαθητές της έστησαν πανό και πλακάτ γύρω από το σπίτι της και της άφησαν γράμματα συμπαράστασης.

Είναι «αληθινή υπερηρωίδα χωρίς κάπα», έγραψε ένας, «απίστευτη δασκάλα, μητέρα που αγαπά τα παιδιά της, γυναίκα που εμπνέει». «Σε υποστηρίζουμε» και «μην κρίνετε ένα βιβλίο από το εξώφυλλο», έγραψαν άλλοι.

Η σαραντάρα εργαζόταν ως πρόσφατα σε λύκειο του Χιούστον. Βρίσκεται το τρέχον διάστημα σε «διοικητική άδεια». Δεν διευκρινίστηκε πότε θα κληθεί ενώπιον δικαστηρίου.

