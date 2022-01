“The 2Night Show” - Αλκαίος: Η αλλαγή του επιθέτου και η αποχή από τις πίστες (βίντεο)

Life

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο Γιώργος Αλκαίος.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του, αποκάλυψε τους λόγους που αποφάσισε πριν 12 χρόνια να πουλήσει το σπίτι του, να εγκαταλείψει το τραγούδι και να μετακομίσει μόνιμα στη Μήλο.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι δεν ήταν καλά ισορροπημένος μέσα του και ένιωσε ότι μετά τη Eurovision έπρεπε να κάνει ένα cut, ένα διάλειμμα, κλείνοντας έναν κύκλο. Μάλιστα τα πρώτα χρόνια έμενε εντελώς μόνος στο νησί και δεν το μετάνιωσε στιγμή.

Όπως είπε επέλεξε τη Μήλο γιατί πήγαινε πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο νησί και βρήκε την ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί στον τουρισμό, με κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια που έφτιαξε εκεί.

Παράλληλα, όσον αφορά το τραγούδι, επεσήμανε ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που φαντάζονται τον εαυτό τους να τραγουδά επί 60 χρόνια πάνω σε μια πίστα. Οπότε δεν θα ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία, θα του άρεσε όμως να κάνει κάτι διαφορετικό, μια μουσική παράσταση για παράδειγμα ή κάποιες συναυλίες. Μάλιστα αποκάλυψε ότι ετοιμάζει κάτι τέτοιο για το καλοκαίρι.

Αναφερόμενος στο θέμα οικογένεια-παιδί, τόνισε ότι θα ήταν καλός πατέρας αλλά τον προβληματίζει το κοινωνικό πλαίσιο, «το παιδί δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανασφάλειας», υπογράμμισε.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε επίσης το παρασκήνιο πίσω από την αλλαγή του επιθέτου του. «Κάποιοι πιστεύουν ότι άλλαξα το όνομά μου επειδή μου το είπε μία κοπέλα. Δεν έγινε καθόλου έτσι. Εγώ ο Δάκης, ο Σάκης ο Ρουβάς συζητάμε για το αν θα αλλάξουμε τα επίθετά μας. Όχι ο Δάκης. Ήρθε ένας χορευτής και μου είπε θα σε λένε Αλκαίο και το κράτησα».

