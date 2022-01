Οικονομία

Σκρέκας: Κανένα ευάλωτο νοικοκυριό δεν θα μείνει χωρίς ρεύμα μέσα στην “καρδιά του χειμώνα”

Γιατί η επιδότηση που ανακοινώθηκε για τα νοικοκυριά τον Ιανουάριο, είναι μικρότερη από αυτή του Δεκεμβρίου.

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε πως τα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση και τις αυξήσεις είναι τα μεγαλύτερα σε αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμπλήρωσε δε πως η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία από τον Ιανουάριο θα επιδοτεί και τις επιχειρήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ο κ. Σκρέκας εξήγησε πως η μέση επιδότηση για τα νοικοκυριά που ανακοινώθηκε για τον Ιανουάριο είναι μικρότερη από αυτή που ισχύει για τον Δεκέμβριο, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές χονδρικής της ενέργειας.

Ο κ. Σκρέκας, είπε ότι κανένα ευάλωτο νοικοκυριό δε θα μείνει χωρίς ρεύμα στην «καρδιά του χειμώνα». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η επιδότηση καλύπτει το 90% των αυξήσεων για ένα μέσο νοικοκυριά με κοινωνικό τιμολόγιο, ενώ και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης λόγω απλήρωτου λογαριασμού, υπάρχει ο πενταψήφιος αριθμός 15902 με τον οποίο γίνεται άμεσα η επανασύνδεση για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα νοικοκυριά, τόνισε πως στόχος της Κυβέρνησης είναι η μέση επιβάρυνση στον λογαριασμό ρεύματος για ένα νοικοκυριό να μην ξεπερνάει το 15% μετά τα μέτρα στήριξης. Σε ότι αφορά τα νοικοκυριά που δεν ανήκουν στους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, ο κ. Σκρέκας είπε πως η ΔΕΗ έχει πρόγραμμα για διακανονισμό με προκαταβολή 15%, ενώ ανάλογα προγράμματα έχουν και οι ιδιώτες πάροχοι.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα για την απόσυρση ηλεκτρικών συσκευών η οποία ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο κ. Σκρέκας διαβεβαίωσε πως γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι όροι και τα κριτήρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

