Τεχνολογία - Επιστήμη

Τα θηλυκά δελφίνια έχουν κλειτορίδα ίδια με την γυναικεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η μελέτη και ποια συμπεράσματα εξάγουν οι επιστήμονες.

Όπως οι γυναίκες, έτσι και τα θηλυκά δελφίνια έχουν μια λειτουργική κλειτορίδα που πιθανότατα διεγείρει αισθήματα σεξουαλικής ευχαρίστησης, ανακάλυψαν Αμερικανοί επιστήμονες για πρώτη φορά. Η διαπίστωση βασίζεται στην ανακάλυψη ότι η ανατομική δομή που μοιάζει με τη γυναικεία κλειτορίδα και βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου των ρινοδέλφινων, διαθέτει πολλά αισθητήρια νεύρα και στυτικούς ιστούς που μπορούν να φέρουν διέγερση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια βιολογίας Πατρίτσια Μπρέναν του Κολλεγίου Mount Holyoke της Μασαχουσέτης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας "Current Biology", μελέτησαν προσεκτικά τις κλειτορίδες 11 νεκρών δελφινιών και, αναλύοντας τη μορφή της και τα νεύρα που διαπερνούν τους ιστούς της, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια κανονική λειτουργική κλειτορίδα.

Τα δελφίνια είναι πολύ κοινωνικά και κάνουν σεξ καθ' όλο το έτος, "χτίζοντας" έτσι ισχυρότερους κοινωνικούς δεσμούς. Είχε παρατηρηθεί ότι τα θηλυκά έχουν κλειτορίδα στον κόλπο τους και είχαν επίσης υπάρξει αναφορές για θηλυκά που έτριβαν το ένα την κλειτορίδα του άλλου με το ρύγχος ή τα πτερύγια τους.

Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι η κλειτορίδα λειτουργεί ως πηγή ηδονής για τα δελφίνια. Όπως ανέφερε η Μπρέναν, "κάθε φορά που κάναμε ανατομή ενός κόλπου δελφινιού, μπορούσαμε να δούμε αυτή την πολύ μεγάλη κλειτορίδα και ήμασταν περίεργοι να την εξετάσουμε λεπτομερώς για να δούμε αν δουλεύει όπως η ανθρώπινη κλειτορίδα. Γνωρίζαμε ότι τα δελφίνια κάνουν σεξ όχι μόνο για αναπαραγωγή, αλλά επίσης για να αποκτήσουν πιο γερούς κοινωνικούς δεσμούς, συνεπώς φαινόταν πιθανό ότι η κλειτορίδα ήταν λειτουργική".

"Η κλειτορίδα του δελφινιού έχει πολλά χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι λειτουργεί για να παρέχει απόλαυση στα θηλυκά. Ακριβώς όπως η ανθρώπινη κλειτορίδα, η κλειτορίδα του δελφινιού διαθέτει μεγάλες περιοχές με στυτικό ιστό που γεμίζουν με αίμα", δήλωσε η Μπρέναν. Όπως είπε, τα στυτικά χαρακτηριστικά των κλειτορίδων των δελφινιών είναι "απρόσμενα όμοια" με τα αντίστοιχα στους ανθρώπους. Μάλιστα, πρόσθεσε, "το μέγεθος των νεύρων της κλειτορίδας των δελφινιών είναι πολύ εντυπωσιακό. Μερικά είναι μεγαλύτερα από μισό χιλιοστό σε διάμετρο".

Οι ερευνητές επεσήμαναν επίσης ότι γενικότερα η κλειτορίδα και η σεξουαλική απόλαυση των θηλυκών ζώων στη φύση έχουν μελετηθεί ελάχιστα έως τώρα. Στην πραγματικότητα, ακόμη και η ανθρώπινη κλειτορίδα δεν μελετήθηκε πλήρως παρά στη δεκαετία του 1990.

Η Μπρέναν τόνισε ότι "αυτή η παράλειψη στη μελέτη της θηλυκής σεξουαλικότητας μας έχει αφήσει με μια ελλιπή εικόνα για την αληθινή φύση των σεξουαλικών συμπεριφορών. Η μελέτη και η κατανόηση των σεξουαλικών συμπεριφορών στη φύση είναι θεμελιώδες τμήμα της κατανόησης της εμπειρίας των ζώων και μπορεί να έχει ακόμη και ιατρικές εφαρμογές στο μέλλον".

Οι ερευνητές θα συνεχίσουν τη μελέτη της κλειτορίδας και των γεννητικών οργάνων των δελφινιών, καθώς και άλλων σπονδυλωτών ζώων, προκειμένου να καλύψουν το υπάρχον επιστημονικό κενό.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη στον Ταύρο και ο… Τζόκοβιτς (βίντεο)

Κορονοϊός: συλλήψεις για ψώνια με.. “δανεικό” πιστοποιητικό!

Ανεμβολίαστοι - Πρόστιμο 100 ευρώ: 17 Ιανουαρίου αρχίζει η επιβολή του